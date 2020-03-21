Вести.net: "Яндекс.Эфир" разрешил пользователям загружать собственный контент

Платформа "Яндекс.Эфир" разрешила пользователям загружать собственный профессиональный контент. Кнопка "загрузить видео" появилась в правом верхнем углу экрана. Главное требование к роликам высокое профессиональное качество. Видео, предложенное пользователями, будет проходить двухэтапную модерацию сначала на соответствие правилам сервиса и на качество, а затем пройдет ручная перепроверка исполнителями сервиса "Яндекс.Колонка".

По словам представителя сервиса, самые лучшие сюжеты могут попасть в тематические каналы сервиса или на главную страницу "Яндекса". А дальше интересно, если общее число просмотров роликов автора превысило 50 000, то он сможет монетизировать контент с помощью рекламы разных форматов, от прямой вставки рекламных видео в контент, до незаметной интеграции бренда в сюжет. Кроме того, компания обещает финансово поддерживать авторов - помогать в создании или продвижении контента. То есть задействована схема работы, которая была успешна положена в основу сервиса "Яндекс.Дзен". Там авторы пишут тексты в свои каналы, если аудитория их читает, то платформа платит авторам деньги за дочитывание и просмотры. Видео-контент в "Дзене" тоже есть. И кстати. Если он профессионально снят, то он тоже теперь будет попадать в "Яндекс.Эфир".

Надо сказать, что раньше сервис "Яндекс.Эфир" показывал традиционный для телевидения контент, ТВ-передачи, фильмы, спортивные события, музыкальные клипы и даже начал создавать свои собственные телепроекты. Но, похоже, стратегия поменялась, теперь в компании позиционируют "Яндекс.Эфир" еще и как премиальную площадку для видео-блогеров. И ждут, что к ним придут люди, которые снимают ролики на темы, в которых они хорошо разбираются, но которые возможно не смогли добиться успеха на давно уже существующих платформах. А с помощью "Яндекс.Эфира" пользователи смогут получить доступ к многомиллионной аудитории собственно "Яндекса". Напомню, что в феврале Mail.Ru Group тестирует бесплатный рекомендательный сервис "Смотри Mail.ru", которые позиционируется как профессиональный и персональный телеканал. По концепции он сразу был похож на площадку "Яндекс.Эфир" до этого момента, когда поисковая компания заинтересовалась контентом видеоблогеров для своего сервиса и собирается теперь сделать помесь YouTube с "Дзеном".