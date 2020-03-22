Дожди с градом обрушились на Арабские Эмираты

Аномальные дожди с градом обрушились на Объединенные Арабские Эмираты.

В Дубае дороги превратились в полноводные реки. На многих трассах остановлено движение, сообщает "Россия 24".

В Абу-Даби — установлен исторический температурный рекорд – 12,9 градусов по Цельсию. Так холодно в Эмиратах никогда не было. Непогода в стране — уже два месяца.