У вице-президента США Пенса и его супруги COVID-19 не выявлен

Пресс-секретарь вице-президента США Кэти Миллер сообщила, что у Майкла Пенса и его супруги Карен тесты на коронавирус COVID-19 показали отрицательный результат.

Пенс решил пройти тестирование после того, как стало известно о заразившемся коронавирусом сотруднике администрации вице-президента. Политик подчеркнул, что ни он лично, ни президент Трамп не контактировали напрямую с сотрудником.

По последним данным ВОЗ, количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 266 тысяч, более 11 тысяч человек скончались.