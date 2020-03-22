Роспотребнадзор: средний инкубационный период коронавируса – 5 дней

Роспотребнадзор со ссылкой на данные Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса сообщил средний инкубационный период коронавируса – 5,1 день.

Такие данные были получены в результате анализа общедоступных данных об инфекциях, вызванных новым коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем респираторного заболевания COVID-19.

Почти у 98% инфицированных симптомы заболевания проявляются в течение 11-12 дней после заражения, передает ТАСС. Этот результат подтверждает необходимость 14-дневного карантинного периода для людей с подозрением на коронавирус.

По последним данным ВОЗ, в мире заразились около 270 тысяч человек, зафиксировано более 11 тысяч смертельных исходов. В России зарегистрировано 306 случаев заражения.