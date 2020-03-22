Италия принимает беспрецедентные меры по защите от коронавируса

Италия сейчас на втором месте в мире по числу заразившихся коронавирусом. Впереди только Китай, откуда и пришла инфекция. Итальянский премьер-министр объявил, что в стране прекращается производство любой продукции, кроме товаров первой необходимости. А в северной области Ломбардия увеличили штраф за нарушение карантина до пяти тысяч евро.

Число заразившихся новым коронавирусом за сутки растет с каждым днем. Внимание всего мира приковано к Италии, где растет число погибших от новой инфекции.

"К этому моменту количество людей, заразившихся коронавирусом выросло на 4 821 и достигло 42 681. Из них 22 116 находятся в изоляции без симптомов или с незначительными симптомами, 2 857 находятся в отделениях интенсивной терапии. Это 7% от всех инфицированных. Остальные пока в обычных больницах. К сожалению, мы вынуждены сегодня подтвердить, что скончавшихся стало больше на 793", — сказал глава службы гражданской обороны AP Italy Virus Numbers Анджело Боррелли.



В самой пострадавшей от вируса области Ломбардия за нарушение карантина теперь штрафуют на сумму до 5 тысяч евро. Итальянский премьер Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий, которые не имеют стратегического значения для жизни страны.

"Это нелегкое решение, но оно необходимо, чтобы справиться с самым тяжелым этапом эпидемии. Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения превращается в полную экономическую катастрофу. Это самый тяжелый кризис, который Италия переживает со времен конца Второй мировой войны", — сказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.



В Риме уже высоко оценили помощь, предложенную Россией. При этом многие возмущены позицией Брюсселя. Итальянские СМИ отмечают, что ЕС не спешит оказывать поддержку. И в войне против COVID-19в Европе каждый сам за себя.

Панические настроения растут в Британии. Премьер-министр Борис Джонсон уже предупредил, что в Соединенном Королевстве может повториться итальянский сценарий. Правительство опасается, что национальная система здравоохранения не выдержит испытания резким ростом числа инфицированных. Джонсон призвал соотечественников максимально серьезно отнестись к ситуации и свести к минимуму общение с окружающими.

В кабмине Испании тоже признали, что ждут резкого роста числа заразившихся и умерших из-за коронавируса. В Мадриде подчеркивают, что готовы к самым решительным и строгим мерам? но и этого может быть недостаточно.

"Нам нужно выиграть время, чтобы лучше подготовить нашу систему здравоохранения и достичь научных результатов. Вирус COVID-19 уникален, и, как я уже говорил, мы лучше узнаем нашего врага. Его распространение быстрее, чем обычный грипп. И он смертельнее гриппа", — говорит премьер-министр Испании Педро Санчес.



По количеству заразившихся Испания сейчас занимает третье место в мире. Местная система здравоохранения работает на пределе возможностей, но пока справляется. В Мадриде одна из больниц уж перешла на круглосуточный режим работы. Героизм коллег оценили сотрудники службы скорой помощи и жители окрестных домов и устроили персоналу клиники настоящую овацию.