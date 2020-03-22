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Коронавирус 23 минуты назад

22 марта 202008:10

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" заразился коронавирусом

EPA

Бельгийский полузащитник китайского клуба "Шаньдун Лунэн" Маруан Феллайни заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Ранее футболист защищал цвета английских "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона".

32-летний хавбек вернулся в команду и сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Sina Sports, бельгиец стал первым футболистом в чемпионате Китая, который заразился коронавирусом.

Феллайни – воспитанник бельгийского "Стандарда", откуда в 2008 году за 21 миллион евро перешел в ливерпульский "Эвертон", а в 2013-м за 32 миллиона переехал в Манчестер, где выступал до 2019 года.

Маруан в составе английских команд принял участие в 354 матчах во всех турнирах, забил 65 мячей и отдал 38 результативных передач. Также на его счету 87 игр и 18 голов за сборную Бельгии.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день вирус распространился на 188 стран и территорий. Заболевших при этом уже порядка 308 тысяч человек, из которых 13 тысяч скончались.

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