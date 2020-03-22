В Тамбовской области два рейсовых автобуса попали в ДТП: есть погибшие

В Жердевском районе Тамбовской области два рейсовых автобуса попали в ДТП.

По предварительным данным, погибли два человека, не менее 15 пострадали, сообщает РИА Новости. В пресс-службе областного ГИБДД говорят о трех погибших.

В экстренных службах региона сообщили, что происшествие произошло на 566-м километре трассы Москва-Волгоград в населенном пункте Чикаревка. Автобусы ехали в попутном направлении. В какой-то момент они разъехались по обочинам и один из автобусов вылетел в кювет через отбойник.

В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.