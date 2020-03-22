Форвард "Баварии" Левандовски пожертвовал на борьбу с коронавирусом 1 млн евро

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски вместе с супругой пожертвовали на борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 один миллион евро.

По данным немецкого издания Bild, эти деньги пойдут на покупку медицинского оборудования, а также на помощь пострадавшим от болезни.

"Сегодня все мы – одна команда. Давайте будем единодушны в этой борьбе", – сообщила супружеская пара. – Если мы можем помочь кому-то, давайте сделаем это. Все вместе мы преодолеем это и вскоре вернемся к нашей обычной жизни".

Ране СМИ сообщили, что португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштану Роналду превратит свои отели на родине в бесплатные больницы и будет платить всем рабочим и докторам из своего кармана. Через некоторое время журналисты опровергли эту информацию.

А вот бывший капитан "Ромы", экс-игрок сборной Италии Франческо Тотти уже внес большой вклад в борьбу с коронавирусом COVID-19 – "Император Рима" приобрел для одной из столичных больниц 15 медицинских аппаратов для мониторинга жизненно важных показателей пациентов.

Также внес вклад в борьбу с распространением инфекции российский предприниматель, владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович, который предоставил для проживания номера отеля на территории клубного стадиона "Стэмфорд Бридж" сотрудникам Национальной службы здравоохранения (NHS).

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день вирус распространился на 188 стран и территорий. Заболевших при этом уже порядка 308 тысяч человек, из которых 13 тысяч скончались.