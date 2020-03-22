22 марта 202009:45

ДТП с автобусами под Тамбовом: прокуратура проводит проверку

ДТП с автобусами под Тамбовом: прокуратура проводит проверку

Прокуратура начала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Тамбовской области, где утром в воскресенье опрокинулись в кювет два междугородних автобуса. В результате ДТП два человека погибли и 15 пострадали.

Проверка начата прокурором Жердевского района Тамбовской области. Ведомство проверяет соблюдение законодательства об осуществлении пассажирских перевозок, изучает условия дорожного движения, выясняет, какие пассажирские предприятия эксплуатировали попавшие в ДТП автобусы и кому они принадлежали. Устанавливается, были ли законные основания на осуществление пассажирских перевозок, соблюдались ли правила, насколько автобусы были загружены.

Авария произошла в 06:59 в Жердевском районе Тамбовской области на 566-м километре трассы Р22 Москва — Волгоград. Два пассажирских рейсовых автобуса, следовавших в попутном направлении по маршрутам Москва — Волгоград и Москва — Саратов, во избежание столкновения разъехались по обочинам, съехали в кювет и опрокинулись, напоминает ТАСС.

По сообщению представительницы пресс-службы регионального департамента здравоохранения, все пострадавшие в ДТП — пассажиры одного автобуса. Все они доставлены в травмцентр в Уваровской районной больнице. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, причиной ДТП стали неблагоприятные погодные условия. На территории Тамбовской области 22-23 марта прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами метель.

Сейчас

08:27

Мэр Москвы: из-за коронавируса столичное метро закрываться не будет

07:43

В Тамбовской области два рейсовых автобуса попали в ДТП: есть погибшие

04:15

У вице-президента США Пенса и его супруги COVID-19 не выявлен

02:21

Самолеты ВКС России доставят в Италию вирусологов и медоборудование

01:23

В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

23:31

Пожар в складском помещении на Перовском шоссе в Москве потушен

22:33

В Москве обрушился загоревшийся склад

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Немецкий журналист высоко оценил действия России в борьбе с COVID-2019

Немецкий журналист высоко оценил действия России в борьбе с COVID-2019

3 часа назад
Мэр Москвы: из-за коронавируса столичное метро закрываться не будет

Мэр Москвы: из-за коронавируса столичное метро закрываться не будет

1 час назад
ДТП с автобусами под Тамбовом: прокуратура проводит проверку

ДТП с автобусами под Тамбовом: прокуратура проводит проверку

41 минута назад
Роспотребнадзор: средний инкубационный период коронавируса – 5 дней

Роспотребнадзор: средний инкубационный период коронавируса – 5 дней

4 часа назад
Сокращение и отмена рейсов: "Аэрофлот" меняет расписание полетов

Сокращение и отмена рейсов: "Аэрофлот" меняет расписание полетов

7 часов назад
В ВОЗ развеяли слухи: коронавирус не передается через воду из-под крана

В ВОЗ развеяли слухи: коронавирус не передается через воду из-под крана

7 часов назад
Самолеты ВКС России доставят в Италию вирусологов и медоборудование

Самолеты ВКС России доставят в Италию вирусологов и медоборудование

8 часов назад
Концерн Nissan остановил производство в Барселоне

Концерн Nissan остановил производство в Барселоне

5 часов назад
Дональд Трамп предложил Ким Чен Ыну помощь в борьбе с коронавирусом

Дональд Трамп предложил Ким Чен Ыну помощь в борьбе с коронавирусом

9 часов назад
Волосожар и Траньков из-за COVID-19 решили вернуться из США в Россию

Волосожар и Траньков из-за COVID-19 решили вернуться из США в Россию

1 час назад
В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

9 часов назад
Скачок доллара и коронавирус заставляют москвичей переносить свадьбы на осень

Скачок доллара и коронавирус заставляют москвичей переносить свадьбы на осень

6 часов назад
Все спутники связи проекта OneWeb вышли на орбиту

Все спутники связи проекта OneWeb вышли на орбиту

4 часа назад
Телеканал "Культура" проведет онлайн-экскурсии по лучшим музеям мира

Телеканал "Культура" проведет онлайн-экскурсии по лучшим музеям мира

18 часов назад
Выбор редакции: масштабная историческая сага "Годунов"

Выбор редакции: масштабная историческая сага "Годунов"

18 часов назад
Программа "Международное обозрение" от 20 марта 2020 года

Программа "Международное обозрение" от 20 марта 2020 года

20.03.2020 23:00
1 973
"Зулейха открывает глаза": актеры рассказали, как создавался сериал

"Зулейха открывает глаза": актеры рассказали, как создавался сериал

20.03.2020 22:55
Интрига до конца: кто станет любимчиком фортуны?

Интрига до конца: кто станет любимчиком фортуны?

20.03.2020 17:16
Новая реальность: куда "пойти" развлечься в условиях изоляции

Новая реальность: куда "пойти" развлечься в условиях изоляции

20.03.2020 15:33
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

12.03.2020 11:56
Бывший президент мадридского "Реала" умер от коронавируса

Бывший президент мадридского "Реала" умер от коронавируса

36 минут назад
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" заразился коронавирусом

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" заразился коронавирусом

2 часа назад
Италия принимает беспрецедентные меры по защите от коронавируса

Италия принимает беспрецедентные меры по защите от коронавируса

3 часа назад
У вице-президента США Пенса и его супруги COVID-19 не выявлен

У вице-президента США Пенса и его супруги COVID-19 не выявлен

6 часов назад
В России вдвое увеличено производство антисептической продукции

В России вдвое увеличено производство антисептической продукции

8 часов назад
Российским туристам по всему миру требуется помощь в эвакуации на родину

Российским туристам по всему миру требуется помощь в эвакуации на родину

9 часов назад
Вести.net: "Яндекс.Эфир" разрешил пользователям загружать собственный контент

Вести.net: "Яндекс.Эфир" разрешил пользователям загружать собственный контент

11 часов назад
"Почта России" прекратила сообщение с 15 странами

"Почта России" прекратила сообщение с 15 странами

11 часов назад
Коронавирус в Израиле: такого не было даже во время войны и интифады

Коронавирус в Израиле: такого не было даже во время войны и интифады

12 часов назад
Губернатор прокомментировал ситуацию с заразившейся в тайной поездке инфекционистом

Губернатор прокомментировал ситуацию с заразившейся в тайной поездке инфекционистом

15 часов назад
Москвичей оставили без аквапарков, бассейнов и фитнеса

Москвичей оставили без аквапарков, бассейнов и фитнеса

15 часов назад
Карантин по-французски. Мужчина пробежал марафон на семиметровом балконе

Карантин по-французски. Мужчина пробежал марафон на семиметровом балконе

16 часов назад
Мультсериалу "Ми-ми-мишки" исполняется 5 лет

Мультсериалу "Ми-ми-мишки" исполняется 5 лет

20.03.2020 15:47

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку