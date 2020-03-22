Бывший президент мадридского "Реала" умер от коронавируса

Бывший президент испанских футбольных клубов "Реал" и "Малага" Лоренцо Санс умер в возрасте 76 лет от коронавируса COVID-19. Об этом сначала сообщила Marca, а затем информацию подтвердил мадридский клуб.

Во вторник, 17 марта, Санса госпитализировали с легочной недостаточностью. Тест на коронавирус дал положительный результат. На следующий день состояние Лоренцо ухудшилось, а вечером 21 марта он скончался.

Санс был президентом "Реала" с 1995 по 2000 год, под его управлением клуб дважды выиграл Лигу чемпионов. В 2006-м он купил "Малагу", которую спустя четыре года продал клуб катарскому инвестору.

Con Lorenzo Sanz, el Real Madrid conquistó 7 títulos entre 1995 y 2000: 2 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 1 Liga, 1 Supercopa de España, 1 Liga de baloncesto y 1 Recopa de baloncesto.#RealMadrid pic.twitter.com/6GjfBb44oJ — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) March 21, 2020

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день вирус распространился на 188 стран и территорий. Заболевших при этом уже порядка 308 тысяч человек, из которых 13 тысяч скончались.