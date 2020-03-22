Мишустин ждет предложений ведомств по модернизации ЖКХ и газификации

Глава правительства России Михаил Мишустин дал несколько поручений по итогам рабочей поездки в Ярославскую область 13 марта 2020 года. Минстрою России поручено в срок до 1 мая представить в правительство проект нормативного правового акта, устанавливающего порядок мониторинга фактического состояния, порядок и сроки модернизации объектов коммунальной инфраструктуры со степенью износа свыше 60 процентов.

Минстрою и Минфину России поручено до 1 июля внести согласованные предложения по реализации программы реконструкции либо модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, изношенных более чем на 60 процентов, в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории субъектов РФ. Реализация такой программы должна быть предусмотрена в малых городах с численностью населения до 100 тысяч человек до завершения пилотных проектов, начиная с 2021 года.

Минстрою, Минприроды, Минэкономразвития и Минфину России поручено до 1 мая представить в правительство согласованные предложения о внесении изменений в правительственное постановление от 30 декабря 2017 года об утверждении госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Речь идет о предоставлении из федерального бюджета субсидии бюджетам субъектов РФ, в том числе на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства (очистных сооружений), находящихся в собственности акционерных обществ со 100-процентной долей участия субъекта РФ либо муниципального образования.

Также по итогам своей рабочей поездки в Костромскую область 13 марта этого года премьер Мишустин поручил Минэнерго, Минэкономразвития, Минфину и ФАС России до 15 мая представить в правительство доклад о ходе газификации населенных пунктов страны с предложениями по ее дальнейшему развитию. Это должно быть сделано совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ, компаниями "Газпром", "НОВАТЭК" и "Роснефть", а также иными заинтересованными организациями. Текст поручений премьера опубликован на сайте правительства.