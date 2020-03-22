Появилось видео с места столкновения двух автобусов под Тамбовом

Очевидец снял на видео последствия аварии с участием двух пассажирских автобусов в Тамбовской области, жертвой которой стали два человека, еще 15 получили травмы.

ДТП, как сообщалось ранее, произошло около 7 часов утра 22 марта на 566-м километре трассы Москва — Волгоград, близ села Чихаревка в Жердевском районе. По предварительным данным, оба транспортных средства следовали в одном направлении, но на заснеженной дороге один водитель нагнал другого и врезался, после чего оба автобус улетели в кювет по стороны от трассы. На кадрах видно, что транспортные средства — одно следовало из Москвы в Волгоград, второе — в Саратов — перевернулись.

Жертвами аварии стали два пассажира, еще 15 получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура начала проверку по факту ДТП.