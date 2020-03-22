22 марта 202011:00

Владислав Третьяк – об отмене чемпионата мира: это решение не стало сюрпризом

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) отменить из-за распространения коронавируса COVID-19 проведение чемпионата мира.

"Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в мире, это решение не стало сюрпризом, – приводит слова Третьяка пресс-служба ФХР.– Досрочное завершение сезона сборных – не повод откладывать наши дела. Подготовка к следующему сезону уже началась".

Также глава ФХР поблагодарил болельщиков за поддержку, а игроков, тренеров и всех, кто работает с командами – за кропотливый труд. При этом, Третьяк отметил, что хоккейный сезон еще не закончен.

"Мы надеемся, что чемпионаты России, детские и юношеские соревнования будут доиграны. Чемпионаты КХЛ, ВХЛ, МХЛ должны быть доведены до логического конца и определить чемпионов", – подытожил трехкратный олимпийский чемпион.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день вирус распространился на 188 стран и территорий. Заболевших при этом уже порядка 308 тысяч человек, из которых 13 тысяч скончались.

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