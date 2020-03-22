Самолеты Минобороны с российскими вирусологами готовы к вылету в Италию

Самолеты Минобороны России готовы для отправки в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба ведомства. Уточняется, что к полету готовы девять Ил-76, борты базируются на подмосковном аэродроме "Чкаловский". В ночь с субботы на воскресенье они были оперативно переброшены из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей вместе с экипажами.

Ранее сообщалось, что соответствующие договоренности достигнуты поздно вечером 21 марта — министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини, в результате которых было принято решение отправить в Италию российских специалистов и оборудование. Накануне меры помощи Риму в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, обсудили по телефону президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте. С просьбой о помощи обратилась итальянская сторона. Премьер Италии поблагодарил президента России за поддержку в это непростое время.