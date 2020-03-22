Оживленные районы превращаются в пустыню: европейцы оказались не готовы к коронавирусу

Италия сейчас на втором месте в мире по числу заразившихся коронавирусом COVID-19. Впереди только Китай, откуда и пришла инфекция. Итальянский премьер-министр Конте объявил новые экстренные меры — среди них полная приостановка производства, кроме товаров первой необходимости.

Великобритания одна из последних европейских стран, которая пошла на жесткие карантинные меры. В пятницу вечером британское правительство распорядилось закрыть все рестораны, пабы, увеселительные учреждения и спортивные клубы. Некоторые британцы накануне пытались наверстать то, что им предстояло упустить, но уже утром в субботу в Лондоне была совершенно безлюдная картина.

Закрыто все. В пустыню превращаются такие оживленные лондонские районы, как Ковент-гарден. Лондон все больше становится похожим на призрак. Пустоту на улицах первыми ощутили на себе лондонские таксисты.

"За два часа работы подобрал всего лишь одного пассажира. Я думаю, это последний день, когда я выехал. Что поделать, мы все в тяжелом положении. Надеюсь, что выберемся из него как можно скорее", — рассказал таксист Саймон.

Британские власти пытаются сбить волну вируса, которая накрывает страну. К этим выходным здесь официально зарегистрировано пять тысяч заболевших. Скончались 233 человека в возрасте от 41 до 94 лет. Пик эпидемии должен наступить в ближайшие две недели, но у государственной системы здравоохранения уже не хватает персонала и коек для больных: 20 тысяч квалифицированных специалистов и 1200 аппаратов искусственной вентиляции легких обязался предоставить частный сектор.

Министр здравоохранения Великобритании Мэт Хэнкок проинформировал: "Количество заболевших коронавирусом растет. В пятницу мы обратились ко всем врачам, медсестрам и другим специалистам, ушедшим на пенсию, с просьбой вернуться, чтобы помочь бороться с этим беспрецедентным кризисом. И я очень рад, что всего за 48 часов 4 тысячи медсестер и 500 докторов сообщили, что они к этому готовы".

Медики из Манчестера обратились с призывом: "оставайтесь дома", иначе мы не сможем вас спасти. Чтобы избежать опасного скопления людей, в Великобритании уже закрывают некоторые парки, но в других европейских странах действуют еще более жесткие ограничения.

В Австрии запрещено собираться в группы больше пяти человек. Пресс-секретарь полиции Вены Даниэль Ферст пояснил, что в первую очередь полицейские информируют население, но нарушителям запрета грозит штраф до 3600 евро.

Очень быстро растет количество заболевших в Испании. По словам начальника Центра координации медико-санитарных оповещений и чрезвычайных ситуаций Марии Хосе Сьерра, в стране 25 тысяч зараженных. 13 тысяч больных помещены в госпитали. 1325 больных скончались.

Во Франции о безумной физической и моральной нагрузке открыто говорят работники госпиталей: "В конце смены я чувствую себя измотанным, я нахожусь на пределе своих возможностей. Иногда это тяжело морально. На прошлой неделе у меня был случай, когда я потерял трех пациентов, которые умерли в больнице".

По всей Европе медики жалуются на нехватку защитных средств. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что закуплено 250 миллионов масок, которые будут доставлены в страну в течение ближайших недель.

То, что европейцы оказались в целом не готовы к этом кризису, сегодня очевидно всем.