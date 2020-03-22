Землетрясение повредило Загребский собор и другие здания

Рядом со столицей Хорватии утром 22 марта произошло землетрясение магнитудой 5,4. За ним последовали повторные толчки сопоставимой силы. О пострадавших не сообщается.

В центре Загреба многие здания частично обрушились, засыпав кирпичами припаркованные на улицах автомобили. Поврежден и исторический Загребский собор. В столичной мэрии рекомендовали жителям пока покинуть свои дома и переждать землетрясение на улицах, передает "Россия 24".