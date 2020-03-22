Под завалами здания в столице Хорватии нашли погибшего ребенка

Во время землетрясения в Хорватии под завалами рухнувшего дома погиб подросток, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу Института экстренной медицинской помощи города Загреба. 15-летнего мальчика спасатели извлекли из-под обломков утром в воскресенье.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Хорватии в 6.43 местного времени (8.43 по Москве). Эпицентр находился в семи километрах севернее столицы республики — города Загреба на глубине 10 километров. Еще через 15 минут после первого толчка последовал повторный толчок меньшей силы и афтершоки.

Очевидцы сообщают о серьезных повреждениях в Загребе, на некоторых улицах образовались завалы из кирпичей, осыпавшихся с пострадавших зданий. В соцсетях появляются фотографии машин, раздавленных упавшими на них плитами. Повреждения получил Загребский собор: разрушился один из двух его шпилей.