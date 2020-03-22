Россия направит в Италию борцов с африканской чумой и сибирской язвой

Министерство обороны России в воскресенье рассказало о подготовке и численности врачей, готовых отправиться в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19.

Как сообщили РИА Новости в военном ведомстве, на военном аэродроме Чкаловский в Подмосковье сосредоточены около 100 специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад с оборудованием. Российские специалисты обладают большим практическим опытом, наработанным при ликвидации вспышек африканской чумы, сибирской язвы. Они также участвовали в разработке вакцины против Эболы.

Для перевозки медиков создана авиагруппировка из 9 самолетов Ил-76. Среди груза — мобильные установки для дезинфекции транспорта и территории. По поручению президента России Владимира Путина первый вылет запланирован на 22 марта этого года.

Как ожидается, российские специалисты помогут коллегам в наиболее пострадавших от вируса областях Италии.