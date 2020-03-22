Вице-премьер Чернышенко: эпидемия слухов может быть опаснее медицинской

Эпидемия слухов зачастую может быть опаснее медицинской эпидемии, заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Это вирус страха и эпидемия слухов, которая может быть даже иногда более опасна, чем медицинская эпидемия", — отметил вице-премьер.

Президент России Владимир Путин 17 марта ознакомился с работой московского информационного центра по коронавирусу. Глава государства отметил важность упреждающей работы, особенно с людьми старшей возрастной категории.

Между тем, в МВД на неделе заявили, что на фоне пандемии COVID-19 активизировались мошенники, их жертвами становятся в основном пожилые люди. Мошенники рассылают ложные рекомендации по профилактике и распространяют фейковую информацию. Власти призывают быть осторожнее, не переходить по незнакомым ссылкам и не предоставлять неизвестным личную информацию и номера банковских карт.