Минфин пообещал дополнительную поддержку отраслям экономики

Правительству нужно будет оказать дополнительную поддержку отраслям экономики, пострадавшим от форс-мажорной ситуации на рынке. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Это, безусловно, будет серьезное дополнительное испытание для российской экономики. С другой стороны, для бюджета созданы резервы. Уверены в том, что все расходы, которые были запланированы, профинансируем. Нам, конечно, нужно будет оказывать дополнительную поддержку отраслям экономики", — подчеркнул Силуанов.

В свою очередь, министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что экономика выдержит такое давление. "Безусловно", — сказал он. Однако в ближайшие несколько месяцев "будет очень сложно", добавил он.

"Малый бизнес уже на себе это остро чувствует, особенно в крупных городах, поэтому очень важно сосредоточить все меры, чтобы дать какую-то передышку, чтобы подождать и переждать время, когда появится эта определенность", — отметил Решетников.

Министр напомнил, что "все эти эпидемии, все эти шоки" носят временный характер. "Потом экономика вернется на траекторию роста, но какая будет эта траектория — очень сильно зависит от того, насколько адекватные и быстрые меры мы будем принимать сейчас", — добавил он.