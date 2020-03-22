Россия учтет китайский опыт в борьбе с коронавирусом

Правительство приняло решение начать в ряде регионов строительство дополнительных инфекционных боксов, сообщил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Чтобы быть готовыми к любому развитию событий, принято решение начать строить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы. Мы внимательно изучили опыт китайцев, как они строили, так что мы потенциально готовы решить такие вопросы", — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что с китайцами "остались хорошие связи на уровне строителей". "Получили эту информацию, понимаем, как и что они делают. У нас есть три варианта для различных форм строительства, уже подготовлена и утверждена документация", — сообщил вице-премьер. "Мы надеемся, что нам это не понадобится", — добавил он.