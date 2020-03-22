Министр просвещения рассказал, что будет с ЕГЭ

Основной период сдачи единого госэкзамена планируется провести в установленных сроках – в конце мая и июне, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Основной период пока планируется в тех сроках, которые и установлены — это конец мая и июнь", — сообщил Кравцов.

Что же касается досрочного периода, его перенесут на конец июня. "Речь идет только о досрочном периоде, это в основном выпускники прошлых лет. По понятным причинам он переносится на резервные дни основного периода — на конец июня", — добавил Кравцов.