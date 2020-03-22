Землетрясение в хорватской столице стало сильнейшим за 140 лет

Воскресное землетрясение в Хорватии стало крупнейшим с 1880-го года, заявил премьер-министр страны Андрей Пленкович. 140 лет назад во время так называемого "Великого загребского землетрясения" в городе пострадали почти 1800 жилых домов, после первого толчка магнитудой 6,3 жители в панике покидали город и брали штурмом железнодорожную станцию, чтобы успеть на поезда, отправлявшиеся в Вену, Грац или Любляну. Больше всех зданий, как и сейчас, пострадал кафедральный Загребский собор XI века — его восстанавливали более 25 лет. Сегодняшние разрушения не так масштабны, однако сообщается об отломившемся верхе южной башни собора.

По данным службы гражданской защиты, землетрясение магнитудой 5,3 произошло утром в воскресенье, 22 марта (в 8.43 по Москве). Эпицентр находился в семи километрах севернее Загреба на глубине 10 километров. Затем произошло несколько толчков меньшей силы. Служба скорой помощи Загреба сообщала об одной жертве – подростке 15 лет, на которого упала часть фасада, затем медики уточнили, что он находится в реанимации в критическом состоянии.

Армия и экстренные службы приступили к устранению последствий и разбору завалов пострадавших зданий. Очевидцы сообщают об отключении водоснабжения и электричества, многие горожане в страхе вышли на улицы и боятся возвращаться в свои дома. Россиян среди пострадавших нет, данные мониторятся российским посольством в Загребе. Сотрудники посольства и их семьи также находятся в безопасности.