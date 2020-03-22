Очевидец запечатлел на видео момент фатального крушения военного вертолета

В Сети появились кадры крушения вертолета Sikorsky UH-60M Black Hawk морской авиации Мексики, разбившегося в минувшую субботу, 21 марта, на территории штата Веракрус.

На записи видно, что воздушное судно попыталось приземлиться. По одной из предварительных версий, в этот момент экипаж потерял пространственную ориентацию из-за того, что поднявшаяся пыль резко ухудшила видимость.

Как сообщают местные СМИ, на борту вертолета находились десять человек. Девять из них получили травмы различной степени тяжести, еще один – сотрудник полиции – погиб.

В настоящее время известно, что Black Hawk был задействован в операции против похитителей людей. Правоохранители задержали пятерых предполагаемых членов банды и освободили двух заложников. Вертолет был направлен для эвакуации жертв похищения.