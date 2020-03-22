Сотрудница УК "уронила" бетонную плиту на оставленную на тротуаре машину

В Краснотурьинске массивная бетонная плита рухнула на легковой автомобиль, припаркованный на тротуаре рядом с многоэтажным домом. Никто из людей не пострадал, а виновницу инцидента нашли только по записи с камеры наблюдения.

Инцидент произошел около 10 часов утра 20 марта у дома 49 по улице Ленина. На кадрах видно, что сотрудница управляющей компании закрашивала граффити на стене, а затем отвлеклась и отошла в сторону. Сделав шаг, женщина провалилась — под землей образовалась пустота. В этот момент завалилась и бетонная плита, только она "приземлилась" на стоявшую рядом иномарку.

Маляр с места убежала, так что 19-летней владелице автомобиля пришлось самостоятельно разбираться в произошедшем, отмечает "Вечерний Краснотурьинск"..

Владелице уже выписали штраф за неправильную парковку. Сумма ущерба пока не оценена, но у машины выбито боковое стекло и сильно помят правый бок.