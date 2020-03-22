Скелетонисты Трегубов и Никитина стали победителями чемпионата России

Никита Трегубов стал победителем соревнований по скелетону на чемпионате России в Сочи. Серебряный призер Олимпийских игр-2014 по итогам двух заездов финишировал с результатом одна минута 52,01 секунды.

Второе место занял Александр Третьяков (1.52,05), а замкнул тройку лидеров Владислав Семенов (1.52,73).

В соревнованиях среди женщин первенствовала бронзовый призер Олимпиады-2014 Елена Никитина (1.54,14), которая опередила Ренату Хузину (1.55,09) и Юлию Канакину (1.55,33).