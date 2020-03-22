22 марта 202014:09

Смертельное ДТП с автобусами: лицензии были у обоих

Оба автобуса, попавшие в дорожную аварию в Тамбовской области, выполняли регулярные рейсы, транспортные компании, которым они принадлежат, имеют необходимые лицензии на перевозку, сообщает пресс-служба Ространснадзора.

ДТП произошло утром в воскресенье, 22 марта, на трассе Р-22 "Каспий" в Жердевском районе Тамбовской области. Два пассажирских рейсовых автобуса, следовавшие по маршрутам Москва — Волгоград и Москва — Саратов, ехали в одном направлении. В какой-то момент один автобус нагнал другой и врезался, машины разлетелись по обочинам, упали в кювет и опрокинулись. В результате погибли два человека, 18 получили различные травмы. Всех пострадавших отвезли в Уваровскую районную больницу, трое находятся в реанимации.

В одном автобусе ехали 17 пассажиров и два водителя, во втором — 21 пассажир и два водителя. Все пострадавшие находились в одном автобусе, они жители Волгоградской области, пишет ТАСС.

По предварительным данным, причиной аварии могли стать плохие погодные условия. По факту ДТП проверку проводит прокуратура.

Сейчас

14:48

Россия ограничивает авиасообщение с Таиландом, Турцией и рядом других стран

14:14

Антикоронавирусный оперштаб успокоил россиян

14:07

Минобороны России отправило в Италию второй борт с вирусологами

13:40

Скелетонисты Трегубов и Никитина стали победителями чемпионата России

13:34

ИКЦ прокомментировал новости об ужесточении карантина в России

13:32

Первый самолет с военными вирусологами отправился из России в Италию

12:53

Землетрясение в хорватской столице стало сильнейшим за 140 лет

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Антикоронавирусный оперштаб успокоил россиян

Антикоронавирусный оперштаб успокоил россиян

23 минуты назад
Минобороны России отправило в Италию второй борт с вирусологами

Минобороны России отправило в Италию второй борт с вирусологами

27 минут назад
Полусонные пассажиры покидали в суматохе опрокинувшийся автобус

Полусонные пассажиры покидали в суматохе опрокинувшийся автобус

34 минуты назад
В правительстве заявили, что продуктов хватит на всех и дефицита нет

В правительстве заявили, что продуктов хватит на всех и дефицита нет

1 час назад
Министр просвещения рассказал, что будет с ЕГЭ

Министр просвещения рассказал, что будет с ЕГЭ

1 час назад
Инфекционисту, тайно завезшей коронавирус в Россию, придумали наказание

Инфекционисту, тайно завезшей коронавирус в Россию, придумали наказание

1 час назад
Сотрудница УК "уронила" бетонную плиту на оставленную на тротуаре машину

Сотрудница УК "уронила" бетонную плиту на оставленную на тротуаре машину

1 час назад
Землетрясение в хорватской столице стало сильнейшим за 140 лет

Землетрясение в хорватской столице стало сильнейшим за 140 лет

1 час назад
В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт

В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт

3 часа назад
Скелетонисты Трегубов и Никитина стали победителями чемпионата России

Скелетонисты Трегубов и Никитина стали победителями чемпионата России

1 час назад
Мишустин ждет предложений ведомств по модернизации ЖКХ и газификации

Мишустин ждет предложений ведомств по модернизации ЖКХ и газификации

4 часа назад
Мэр Москвы: из-за коронавируса столичное метро закрываться не будет

Мэр Москвы: из-за коронавируса столичное метро закрываться не будет

6 часов назад
Вице-премьер Чернышенко: эпидемия слухов может быть опаснее медицинской

Вице-премьер Чернышенко: эпидемия слухов может быть опаснее медицинской

1 час назад
Порошковое молоко и лапша быстрого приготовления: новое исследование в программе "Тест"

Порошковое молоко и лапша быстрого приготовления: новое исследование в программе "Тест"

1 час назад
Телеканал "Культура" проведет онлайн-экскурсии по лучшим музеям мира

Телеканал "Культура" проведет онлайн-экскурсии по лучшим музеям мира

22 часа назад
Выбор редакции: масштабная историческая сага "Годунов"

Выбор редакции: масштабная историческая сага "Годунов"

23 часа назад
Программа "Международное обозрение" от 20 марта 2020 года

Программа "Международное обозрение" от 20 марта 2020 года

20.03.2020 23:00
2 143
"Зулейха открывает глаза": актеры рассказали, как создавался сериал

"Зулейха открывает глаза": актеры рассказали, как создавался сериал

20.03.2020 22:55
Интрига до конца: кто станет любимчиком фортуны?

Интрига до конца: кто станет любимчиком фортуны?

20.03.2020 17:16
Новая реальность: куда "пойти" развлечься в условиях изоляции

Новая реальность: куда "пойти" развлечься в условиях изоляции

20.03.2020 15:33
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

12.03.2020 11:56
Сотрудники МЧС спасли кота с небольшого острова посреди Клязьмы

Сотрудники МЧС спасли кота с небольшого острова посреди Клязьмы

15 минут назад
"Соблюдайте правила, но не впадайте в панику". Дзагоев обратился к болельщикам

"Соблюдайте правила, но не впадайте в панику". Дзагоев обратился к болельщикам

19 минут назад
У России есть самый быстрый бомбардировщик, у США – устаревшие стратеги

У России есть самый быстрый бомбардировщик, у США – устаревшие стратеги

30 минут назад
Культурная столица нашла интеллигентный выход из изоляции

Культурная столица нашла интеллигентный выход из изоляции

31 минута назад
В Индии отменены поезда и автобусы, метро закрыто

В Индии отменены поезда и автобусы, метро закрыто

46 минут назад
Патриарх Кирилл утвердил противокоронавирусные молитвы и призвал "подумать, что все это означает"

Патриарх Кирилл утвердил противокоронавирусные молитвы и призвал "подумать, что все это означает"

1 час назад
Россия учтет китайский опыт в борьбе с коронавирусом

Россия учтет китайский опыт в борьбе с коронавирусом

1 час назад
Минфин пообещал дополнительную поддержку отраслям экономики

Минфин пообещал дополнительную поддержку отраслям экономики

1 час назад
Саакашвили рассказал о преимуществах России перед Украиной

Саакашвили рассказал о преимуществах России перед Украиной

1 час назад
Очевидец запечатлел на видео момент фатального крушения военного вертолета

Очевидец запечатлел на видео момент фатального крушения военного вертолета

1 час назад
В Румынии зарегистрирована первая смерть от новой инфекции

В Румынии зарегистрирована первая смерть от новой инфекции

2 часа назад
США вошли в тройку коронавирусных антилидеров

США вошли в тройку коронавирусных антилидеров

3 часа назад
Украина считает своих боевых "Кентавров" достойным ответом России

Украина считает своих боевых "Кентавров" достойным ответом России

3 часа назад
Дмитрий Губерниев: друзья, расслабьтесь, никакой Олимпиады в Токио не будет!

Дмитрий Губерниев: друзья, расслабьтесь, никакой Олимпиады в Токио не будет!

3 часа назад
Оживленные районы превращаются в пустыню: европейцы оказались не готовы к коронавирусу

Оживленные районы превращаются в пустыню: европейцы оказались не готовы к коронавирусу

3 часа назад
В Крыму нашли и изолировали всех контактировавших с первым заразившимся новым коронавирусом

В Крыму нашли и изолировали всех контактировавших с первым заразившимся новым коронавирусом

3 часа назад
Владислав Третьяк – об отмене чемпионата мира: это решение не стало сюрпризом

Владислав Третьяк – об отмене чемпионата мира: это решение не стало сюрпризом

3 часа назад
Белоусов объяснил, по чьей инициативе обвалились цены на нефть

Белоусов объяснил, по чьей инициативе обвалились цены на нефть

4 часа назад
Легенда футбола Роналдиньо отпраздновал 40-летие в тюрьме

Легенда футбола Роналдиньо отпраздновал 40-летие в тюрьме

4 часа назад
Роспотребнадзор: средний инкубационный период коронавируса – 5 дней

Роспотребнадзор: средний инкубационный период коронавируса – 5 дней

8 часов назад
Все спутники связи проекта OneWeb вышли на орбиту

Все спутники связи проекта OneWeb вышли на орбиту

9 часов назад
Вести.net: "Яндекс.Эфир" разрешил пользователям загружать собственный контент

Вести.net: "Яндекс.Эфир" разрешил пользователям загружать собственный контент

16 часов назад
"Почта России" прекратила сообщение с 15 странами

"Почта России" прекратила сообщение с 15 странами

16 часов назад
Мультсериалу "Ми-ми-мишки" исполняется 5 лет

Мультсериалу "Ми-ми-мишки" исполняется 5 лет

20.03.2020 15:47

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку