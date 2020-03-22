Полусонные пассажиры покидали в суматохе опрокинувшийся автобус

Число пострадавших в аварии с двумя автобусами под Тамбовом увеличилось до 18. Двое погибли. Все погибшие и раненые — жители Волгоградской области. Причины ДТП уже выясняет Следственный комитет. Попутные междугородние автобусы, пытаясь избежать столкновения, съехали в кювет и оба перевернулись. ДТП, как сообщалось ранее, произошло около 7 часов утра 22 марта на 566-м километре трассы Москва — Волгоград.

В причинах аварии будут разбираться следователи, но даже на момент прибытия съемочной группы ВГТРК на место ДТП ясно — немаловажную роль сыграл природный фактор. Сильный боковой ветер по сути сдул многотонный автобус с дороги. В овраге он пролетел около 30 метров.

В автобусе маршрута "Москва-Саратов" погибли два человека: мужчина и женщина. Их личности ещё устанавливают. Опрокинувшийся автобус полусонные пассажиры покидали в суматохе.

Водитель рейсового автобуса "Москва-Волгоград" Сергей Давыдов рассказал: "Первые действия, когда автобус как бы приземлился-остановился - стал помогать, смотреть. Там уже быстро побежали, стали всех выводить".

Двумя минутами ранее на этом же месте сильный порыв ветра отправил в кювет другой рейсовый автобус — "Москва-Волгоград". Ехавшим в нём повезло больше. Обошлось без жертв. Сейчас все пострадавшие находятся в Уваровской центральной районной больнице. Тяжело травмированных доставят в Тамбов. Остальных, после осмотра медиков, попутным транспортом отвезут домой.