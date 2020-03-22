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Коронавирус 26 минут назад

22 марта 202014:28 Салима Зариф

Культурная столица нашла интеллигентный выход из изоляции

Культурная столица нашла интеллигентный выход из изоляции

Во многих странах с распространением коронавируса культурная жизнь замирает. Не работают театры и музеи, массово отменяются выставки и концерты. Россия не исключение. Но выход найден. Как решает задачу Петербург?

Никогда еще на площади Искусств искусство было недоступно. На замке Русский музей, филармония, Михайловский театр , Театр музкомедии. Спектакли, выставки, концерты отменены.

Театры без проблем принимают к возврату билеты на отмененные спектакли. У меня 4 билета на детскую постановку. Она должна была состояться в 19 марта, но к сожалению, пойти мы не сможем, так что будьте любезны.

Опустело Царское село, Золотые ворота закрыты. Екатерининский дворец без единого посетителя — зрелище удивительное и завораживающее. Но за закрытыми дверями дворцы, театры, концертные залы и музеи продолжают работу. У царскосельских хранителей — карантин со стихами.

В соцсетях — виртуальные экскурсии. В режиме онлайн открывается выставка к 125-летию Русского музея. Это портреты сотрудников сокровищницы русского искусства. Идет прямая трансляция на сайт и аккаунты музея в соцсетях.

"Мы убеждены, что нам, деятелям искусства, надо поддержать людей, которые остались дома, работают удаленно, которые так же, как и Русский музей, закрыты для посетителей", — отметила Анна Цветкова, заместитель гендиректора Русского музея.

Кресла в зрительных залах накрыты чехлами, но во многих театрах продолжаются репетиции.

"Нашу премьеру мюзикла, которую мы намечали на конец мая, мы переносим на июль. Надеюсь, что в мае мы выпустим премьеру к юбилею Победы. Это "Жар-птица", — рассказал Юрий Шварцкопф, гендиректор Театра музыкальной комедии.

Некоторые театры — Александринский, Мариинский, "Балтийский дом" — приняли решение все равно играть спектакли онлайн. Именно прямые трансляции дают ощущение сопричастности и живого общения, столь важное в эти дни. Вот новом формате открывается международный фестиваль арфы "Северная лира". Комментарии вдохновляют: "Чудо ! Какая радость ! Благодарим за трансляцию".

Чем еще хороши интернет-трансляции, тем, что нет географических ограничений. Великолепный Денис Мацуев играет в Москве — смотрит весь мир. Этим концертом Московская филармония открывает проект "Домашний сезон" — акт солидарности, любви к музыке и публике. Все музыканты выступают без гонорара. Сохраняя привычный ритуал, в семь вечера артисты выходят на сцену, а слушатели дома погружаются в атмосферу концертного зала.

Свою тихую и важную работу продолжают библиотекари. Придумали читать детям книги по телефону. С 10 утра и до шести вечера, сменяясь каждые три часа, трубку снимают Серафима, Вероника и Марина. За день успевают принять сто звонков.

"Последний звонок поступил, когда я бежала от метро. Прямо на эскалаторе мне позвонил ребенок, и я ему читала сказку. Закончила читать, подходя к библиотеке. Так что спрос огромный", — сказала одна из библиотекарей.

И маленькая районная библиотека, и знаменитая на весь мир Третьяковская галерея, и Театр Наций, и музей Пушкина, и театр Вахтангова, и, конечно, Эрмитаж не бросают своих зрителей, читателей, посетителей.

Это очень необычно. Пустой эрмитаж. Сегодня, не вмешайся вирус, здесь было бы множество посетителей: каждый третий четверг месяца в Эрмитаже — свободный вход. Но теперь — пустота и гулкая тишина. И кажется, даже скульптуры в недоумении.

Но жизнь в музее не замерла, работают реставраторы, научные сотрудники готовят новые экспозиции, открываются выставки — и все это можно наблюдать в прямом эфире. Сотни тысяч просмотров. Онлайн-трансляции — даже из фондохранилищ, куда обычно не так-то просто попасть.

Изоляция — считают в Эрмитаже — должна быть интеллигентной. Это время новых возможностей. Карантин можно и нужно использовать для интеллектуальной работы.

"Во время карантина можно будет увидеть в Эрмитаже больше, чем просто придя в него и постояв в очереди. Теперь без очереди", — отметил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Впереди весенние каникулы. Петербургские власти просят родителей не привозить детей в город, лучше сейчас знакомиться с ним через Интернет. Нам всем сейчас нужен пример интеллигентного понимания дисциплины и умного оптимизма.

Текст: "Вести недели"

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