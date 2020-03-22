Минобороны России отправило в Италию второй борт с вирусологами

В Италию с подмосковного аэродрома "Чкаловский" вылетел второй самолет Минобороны России, сообщает пресс-служба ведомства. На борту находятся военные специалисты и оборудование.

Ранее сообщалось, что девять самолетов Ил-76 доставят в Италию российских военных медиков, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также современное диагностическое оборудование и автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории.

В Минобороны сообщили, что по поручению президента России Владимира Путина военное ведомство создало авиагруппировку из девяти самолетов. В Италию отправятся восемь мобильных бригад медиков и около 100 военных специалистов-вирусологов и эпидемиологов.

В субботу президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры.