Антикоронавирусный оперштаб успокоил россиян

Жесткого карантина в ближайшее время не будет, заявили в оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции, возглавляемом вице-премьером Татьяной Голиковой. Чиновница предостерегла СМИ от некорректного толкования данных, передает РИА Новости.

В то же время Минздрав порекомендовал россиянам с хроническими заболеваниями ограничить социальные контакты и не посещать людные места.

Ранее в информационно-коммуникационном центре уже опровергали сообщения, что власти РФ склоняются к введению в стране мер по ужесточению карантина. Дело в том, что скорость распространения коронавируса COVID-19 в России математически соответствует ситуации в таких странах, как Испания, Германия, Франция, Великобритания. И для того, чтобы выйти на траекторию стран, относительно успешно сдерживающих распространение инфекции (Япония, Сингапур, Южная Корея), требуется принятие действительно решительных мер.

России на данный момент зарегистрировано 306 случаев заболевания новым коронавирусом. В мире, по последним данным ресурса Worldometers, COVID-19 уже заразились более 308 тысяч человек, более 13 тысяч человек умерли.