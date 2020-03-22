"Соблюдайте правила, но не впадайте в панику". Дзагоев обратился к болельщикам

Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев призвал болельщиков соблюдать ряд правил и не впадать в панику в связи из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

"Дорогие болельщики, армейцы. Как и вы все, мы очень скучаем без футбола, но с пониманием относимся к данной ситуации. Здоровье – главнее всего, – заявил Дзагоев. – В связи с этим нужно соблюдать все правила: чаще мыть руки, ограничить себя в посещении общественных мест, без рукопожатий, без поцелуев. Со всей серьезностью, но не впадать в панику. Удачи", – подытожил футболист.

Обращение Дзаги 🙏 pic.twitter.com/PSzR0pyjYI — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 22, 2020

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день вирус распространился на 188 стран и территорий. Заболевших при этом уже порядка 308 тысяч человек, из которых 13 тысяч скончались.