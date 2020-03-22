Все претенденты на кресло главы Абхазии проголосовали

На повторных выборах президента Абхазии проголосовали все трое кандидатов на эту должность. Явка избирателей на 12:00 (время совпадает с московским) составила 23,78 процента.

Кандидат в президенты Леонид Дзапшба — бывший министр внутренних дел — проголосовал на избирательном участке в сухумской школе номер 9, поздравив народ Абхазии с днем выборов.

Кандидат Адгур Ардзинба проголосовал в Новом Афоне на первом избирательном участке округа номер 20. По его словам, жители республики "давно заслужили новую Абхазию и уже давно ее ждут". Преобразования, которых ждет абхазский народ, по мнению Ардзинбы, "начнутся уже завтра".

Кандидат в президенты и лидер оппозиции Аслан Бжания проголосовал первым из всех претендентов. Свой голос он отдал на избирательном участке в родном селе Тамыш.

Всего в списки избирателей внесено более 127 тысяч человек. Всего по данным Центризбиркома республики в полдень проголосовало 30812 избирателей.

По словам главы МВД Абхазии Раули Смыра, голосование на выборах президента проходит спокойно, сообщений о нарушении общественного порядка не поступало. Это касается также и зарубежных участков для голосования, открытых в Москве и Черкесске.

В январе президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку после серии протестов в Сухуме. К временному исполнению обязанностей президента приступил 66-летний премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.

Хаджимба руководил Абхазией с 2014 года, а прошлой осенью был переизбран на новый срок. При этом разница между первым и вторым местом на президентских выборах составила всего один процент.

В январе 2020 года парламент Абхазии принял обращение к президенту с призывом подать в отставку. Результаты сентябрьских президентских выборов Верховный суд Абхазии отменил.