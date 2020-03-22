Испанская "Альмерия" пожертвует 1,2 млн евро на борьбу с коронавирусом

Испанский футбольный клуб "Альмерия", выступающий во втором дивизионе страны, пожертвует 1,2 миллиона евро на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19, от которой в одной только Испании скончались 1725 человек.

Как сообщает Sport24.ru со ссылкой на Mundo Deportivo, 300 тысяч пойдут на продукты питания для нуждающихся, 200 тысяч предназначены для работников здравоохранения, еще по 100 тысяч будут потрачены на помощь для тех, кто потерял работу и волонтерам, которые помогают справиться с последствиями инфекции.

🚨Comunicado Oficial:

A petición del dueño de nuestro club, el Sr. @Turki_alalshikh, la UD Almería ha decidido aumentar la donación en:

- 300.000€ en comida para los más necesitados

- 200.000€ para los sanitarios pic.twitter.com/83MPoWGhdh — UD Almería (@U_D_Almeria) March 21, 2020

Бывший капитан "Ромы", экс-игрок сборной Италии Франческо Тотти внес большой вклад в борьбу с коронавирусом – "Император Рима" приобрел для одной из больниц 15 медицинских аппаратов для мониторинга жизненно важных показателей пациентов, а нападающий "Баварии" Роберт Левандовски пожертвовал на борьбу с инфекцией один миллион евро.

Также внес вклад в борьбу с распространением COVID-19 российский предприниматель, владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович, который предоставил для проживания номера отеля на территории клубного стадиона "Стэмфорд Бридж" сотрудникам Национальной службы здравоохранения (NHS).

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день вирус распространился на 188 стран и территорий. Заболевших при этом уже порядка 308 тысяч человек, из которых 13 тысяч скончались.