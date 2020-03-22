В России выявлен 61 новый случай заболевания COVID-19, 54 из них – в Москве

В России за последние сутки зарегистрирован 61 новый случай коронавирусной инфекции в шести регионах. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 367 заболевших, сообщил оперативный штаб.

Большинство новых случаев — 54 — приходится на Москву. Также зарегистрировано по два случая в Удмуртии и Кировской области, и по одному случаю в Новгородской, Архангельской и Брянской областях.

Все новые случаи коронавируса COVID-19 — завозные: граждане за последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Заболевших изолировали в инфекционные боксы, лиц, контактировавших с заболевшими, осматривают медики.

За истекший период нынешнего года под медицинским наблюдением в России находилось 104577 человек. Остаются под контролем медиков 52747 человек.

По сообщению оперативного штаба, нынешнее распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европы, передает РИА Новости. Однако первый в Брянской области случай заболевания коронавирусной инфекцией выявлен у местной жительницы, вернувшейся из Объединенных Арабских Эмиратов.

По сообщению пресс-службы главы и правительства Удмуртии, первые два заболевших жителя республики — 20-летняя девушка, прибывшая из Швейцарии 13 марта, и 27-летний молодой человек, приехавший из Венгрии двумя днями позже. В пресс-службе отметили: оба ответственно подошли к режиму и сами сообщили в медучреждения о прибытии из-за границы и о своем состоянии, передает "Интерфакс".

В мире, по последним данным ресурса Worldometer, COVID-19 уже заразились более 316 тысяч человек, 13599 человек умерло.