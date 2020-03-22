Тема:

Коронавирус 5 минут назад

22 марта 202016:34 Дмитрий Горн

"Из России с любовью": военные вирусологи со спецтехникой отправились в Италию

"Из России с любовью": военные вирусологи со спецтехникой отправились в Италию

Первые самолеты с российскими военными вирусологами отправились в Италию. Они вылетели с подмосковного аэродрома Чкаловский и должны приземлиться на авиабазе итальянских ВВС в 30 километрах юго-западнее Рима. Всего в Италию отправятся восемь медицинских бригад и около 100 вирусологов, а также необходимое диагностическое оборудование. Для этого подготовлены девять бортов. За помощью к российской стороне накануне обратился премьер Италии в телефонном разговоре с Владимиром Путиным.

В авиагруппировке с гуманитарной помощью — девять самолетов Ил-76. На борту каждого — специалисты, оборудование и техника для борьбы с распространением коронавируса на территории Итальянской Республики.

"Из России с любовью": уже сегодня такие мобильные комплексы на базе автомобиля "КамАЗ" для дезинфекции транспорта и территории приступят к работе в Италии.

Восемь мобильных бригад, 100 человек, среди которых — ведущие специалисты Минобороны России в области вирусологии и эпидемиологии. Свои навыки они не раз применяли на практике: участвовали в ликвидации вспышек африканской чумы свиней, сибирской язвы, разработки вакцины против лихорадки Эбола и противочумных вакцин.

"Специалисты Войск радиационной, химической и биологической защиты имеют большой опыт по ликвидации вспышек. Примером является ликвидация вспышки сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе. Специалисты Войск радиационной, химической и биологической защиты к выполнению поставленных задач готовы. Мы знаем, как бороться с новой коронавирусной инфекцией", — говорит специалист войск РХБЗ, капитан медицинской службы Дмитрий Павельев.

Для организации помощи по поручению верховного главнокомандующего сегодня ночью самолеты с подготовленными экипажами были оперативно переброшены из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей на аэродром Чкаловский. Группу российских экспертов возглавил генерал-майор Сергей Кикоть — ведущий разработчик и специалист в области применения новейших образцов систем специальной обработки.

"По указанию министра обороны РФ в кратчайшие сроки была создана группировка сил и средств и сформирована оперативная группа для оказания помощи Итальянской Республике в борьбе с коронавирусной инфекцией. Личный состав, техника, специальное оборудование и материальные средства загружены в самолеты и готовы к убытию для выполнения задач", — рассказал он.

Помощь как нельзя кстати: именно в Италии сейчас самая тяжелая ситуация с распространением коронавируса COVID-19. Сложности — в том числе из-за нехватки сил и средств.

Между тем по масштабу и опасности распространение коронавируса подобно угрозе мирового терроризма. Поэтому решить проблему возможно лишь совместными усилиями.

Стоит отметить, что при таком оказании помощи Италии в медицинском оборудовании и препаратах никак не повлияет на наши собственные запасы. Россия располагает ими в достаточном количестве.

Ранее по теме

Сейчас

16:22

Третий самолет Минобороны РФ вылетел в Италию

15:58

В России выявлен 61 новый случай заболевания COVID-19

15:14

В Грузии произошло землетрясение

14:48

Россия ограничивает авиасообщение с Таиландом, Турцией и рядом других стран

14:14

Антикоронавирусный оперштаб успокоил россиян

14:07

Минобороны России отправило в Италию второй борт с вирусологами

13:40

Скелетонисты Трегубов и Никитина стали победителями чемпионата России

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В России выявлен 61 новый случай заболевания COVID-19, 54 из них – в Москве

В России выявлен 61 новый случай заболевания COVID-19, 54 из них – в Москве

26 минут назад
Россия ограничивает авиасообщение с Таиландом, Турцией и рядом других стран

Россия ограничивает авиасообщение с Таиландом, Турцией и рядом других стран

1 час назад
Минобороны России отправило в Италию второй борт с вирусологами

Минобороны России отправило в Италию второй борт с вирусологами

2 часа назад
В Грузии произошло землетрясение

В Грузии произошло землетрясение

1 час назад
Говоря о вакцине, ВОЗ призвала быть реалистами

Говоря о вакцине, ВОЗ призвала быть реалистами

29 минут назад
Антикоронавирусный оперштаб успокоил россиян

Антикоронавирусный оперштаб успокоил россиян

1 час назад
Полусонные пассажиры покидали в суматохе опрокинувшийся автобус

Полусонные пассажиры покидали в суматохе опрокинувшийся автобус

2 часа назад
Инфекционисту, тайно завезшей коронавирус в Россию, придумали наказание

Инфекционисту, тайно завезшей коронавирус в Россию, придумали наказание

2 часа назад
Сотрудница УК "уронила" бетонную плиту на оставленную на тротуаре машину

Сотрудница УК "уронила" бетонную плиту на оставленную на тротуаре машину

3 часа назад
Землетрясение в хорватской столице стало сильнейшим за 140 лет

Землетрясение в хорватской столице стало сильнейшим за 140 лет

3 часа назад
В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт

В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт

5 часов назад
В правительстве заявили, что продуктов хватит на всех и дефицита нет

В правительстве заявили, что продуктов хватит на всех и дефицита нет

2 часа назад
Порошковое молоко и лапша быстрого приготовления: новое исследование в программе "Тест"

Порошковое молоко и лапша быстрого приготовления: новое исследование в программе "Тест"

3 часа назад
Телеканал "Культура" проведет онлайн-экскурсии по лучшим музеям мира

Телеканал "Культура" проведет онлайн-экскурсии по лучшим музеям мира

21.03.2020 16:21
Выбор редакции: масштабная историческая сага "Годунов"

Выбор редакции: масштабная историческая сага "Годунов"

21.03.2020 15:40
Программа "Международное обозрение" от 20 марта 2020 года

Программа "Международное обозрение" от 20 марта 2020 года

20.03.2020 23:00
2 202
"Зулейха открывает глаза": актеры рассказали, как создавался сериал

"Зулейха открывает глаза": актеры рассказали, как создавался сериал

20.03.2020 22:55
Интрига до конца: кто станет любимчиком фортуны?

Интрига до конца: кто станет любимчиком фортуны?

20.03.2020 17:16
Новая реальность: куда "пойти" развлечься в условиях изоляции

Новая реальность: куда "пойти" развлечься в условиях изоляции

20.03.2020 15:33
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

12.03.2020 11:56
"Барселона" готова продать Гризманна за 100 миллионов евро

"Барселона" готова продать Гризманна за 100 миллионов евро

18 минут назад
Франция заставила США сожалеть

Франция заставила США сожалеть

24 минуты назад
"Помогите, насилуют!": пьяная пассажирка закатила скандал тюменскому таксисту

"Помогите, насилуют!": пьяная пассажирка закатила скандал тюменскому таксисту

45 минут назад
Трамп заявил, что для победы над коронавирусом "сворачиваются горы"

Трамп заявил, что для победы над коронавирусом "сворачиваются горы"

59 минут назад
Все претенденты на кресло главы Абхазии проголосовали

Все претенденты на кресло главы Абхазии проголосовали

1 час назад
Сотрудники МЧС спасли кота с небольшого острова посреди Клязьмы

Сотрудники МЧС спасли кота с небольшого острова посреди Клязьмы

1 час назад
"Соблюдайте правила, но не впадайте в панику". Дзагоев обратился к болельщикам

"Соблюдайте правила, но не впадайте в панику". Дзагоев обратился к болельщикам

1 час назад
У России есть самый быстрый бомбардировщик, у США – устаревшие стратеги

У России есть самый быстрый бомбардировщик, у США – устаревшие стратеги

2 часа назад
Культурная столица нашла интеллигентный выход из изоляции

Культурная столица нашла интеллигентный выход из изоляции

2 часа назад
Скелетонисты Трегубов и Никитина стали победителями чемпионата России

Скелетонисты Трегубов и Никитина стали победителями чемпионата России

2 часа назад
Министр просвещения рассказал, что будет с ЕГЭ

Министр просвещения рассказал, что будет с ЕГЭ

2 часа назад
Россия учтет китайский опыт в борьбе с коронавирусом

Россия учтет китайский опыт в борьбе с коронавирусом

2 часа назад
Минфин пообещал дополнительную поддержку отраслям экономики

Минфин пообещал дополнительную поддержку отраслям экономики

2 часа назад
Вице-премьер Чернышенко: эпидемия слухов может быть опаснее медицинской

Вице-премьер Чернышенко: эпидемия слухов может быть опаснее медицинской

2 часа назад
Саакашвили рассказал о преимуществах России перед Украиной

Саакашвили рассказал о преимуществах России перед Украиной

3 часа назад
Очевидец запечатлел на видео момент фатального крушения военного вертолета

Очевидец запечатлел на видео момент фатального крушения военного вертолета

3 часа назад
США вошли в тройку коронавирусных антилидеров

США вошли в тройку коронавирусных антилидеров

4 часа назад
Украина считает своих боевых "Кентавров" достойным ответом России

Украина считает своих боевых "Кентавров" достойным ответом России

4 часа назад
Дмитрий Губерниев: друзья, расслабьтесь, никакой Олимпиады в Токио не будет!

Дмитрий Губерниев: друзья, расслабьтесь, никакой Олимпиады в Токио не будет!

4 часа назад
Мишустин ждет предложений ведомств по модернизации ЖКХ и газификации

Мишустин ждет предложений ведомств по модернизации ЖКХ и газификации

5 часов назад
Белоусов объяснил, по чьей инициативе обвалились цены на нефть

Белоусов объяснил, по чьей инициативе обвалились цены на нефть

6 часов назад
Мэр Москвы: из-за коронавируса столичное метро закрываться не будет

Мэр Москвы: из-за коронавируса столичное метро закрываться не будет

8 часов назад
Мультсериалу "Ми-ми-мишки" исполняется 5 лет

Мультсериалу "Ми-ми-мишки" исполняется 5 лет

20.03.2020 15:47

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку