"Из России с любовью": военные вирусологи со спецтехникой отправились в Италию

Первые самолеты с российскими военными вирусологами отправились в Италию. Они вылетели с подмосковного аэродрома Чкаловский и должны приземлиться на авиабазе итальянских ВВС в 30 километрах юго-западнее Рима. Всего в Италию отправятся восемь медицинских бригад и около 100 вирусологов, а также необходимое диагностическое оборудование. Для этого подготовлены девять бортов. За помощью к российской стороне накануне обратился премьер Италии в телефонном разговоре с Владимиром Путиным.

В авиагруппировке с гуманитарной помощью — девять самолетов Ил-76. На борту каждого — специалисты, оборудование и техника для борьбы с распространением коронавируса на территории Итальянской Республики.

"Из России с любовью": уже сегодня такие мобильные комплексы на базе автомобиля "КамАЗ" для дезинфекции транспорта и территории приступят к работе в Италии.

Восемь мобильных бригад, 100 человек, среди которых — ведущие специалисты Минобороны России в области вирусологии и эпидемиологии. Свои навыки они не раз применяли на практике: участвовали в ликвидации вспышек африканской чумы свиней, сибирской язвы, разработки вакцины против лихорадки Эбола и противочумных вакцин.

"Специалисты Войск радиационной, химической и биологической защиты имеют большой опыт по ликвидации вспышек. Примером является ликвидация вспышки сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе. Специалисты Войск радиационной, химической и биологической защиты к выполнению поставленных задач готовы. Мы знаем, как бороться с новой коронавирусной инфекцией", — говорит специалист войск РХБЗ, капитан медицинской службы Дмитрий Павельев.

Для организации помощи по поручению верховного главнокомандующего сегодня ночью самолеты с подготовленными экипажами были оперативно переброшены из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей на аэродром Чкаловский. Группу российских экспертов возглавил генерал-майор Сергей Кикоть — ведущий разработчик и специалист в области применения новейших образцов систем специальной обработки.

"По указанию министра обороны РФ в кратчайшие сроки была создана группировка сил и средств и сформирована оперативная группа для оказания помощи Итальянской Республике в борьбе с коронавирусной инфекцией. Личный состав, техника, специальное оборудование и материальные средства загружены в самолеты и готовы к убытию для выполнения задач", — рассказал он.

Помощь как нельзя кстати: именно в Италии сейчас самая тяжелая ситуация с распространением коронавируса COVID-19. Сложности — в том числе из-за нехватки сил и средств.

Между тем по масштабу и опасности распространение коронавируса подобно угрозе мирового терроризма. Поэтому решить проблему возможно лишь совместными усилиями.

Стоит отметить, что при таком оказании помощи Италии в медицинском оборудовании и препаратах никак не повлияет на наши собственные запасы. Россия располагает ими в достаточном количестве.