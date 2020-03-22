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Поправки в Конституцию 24 минуты назад

22 марта 202020:52 Дмитрий Киселёв

Конституционный суд ответил на главный вопрос по поправкам

Конституционный суд ответил на главный вопрос по поправкам

Важнейшее дело. 16 марта Конституционный суд России опубликовал свое заключение по поправкам в Конституцию. Если в целом, то это безусловная поддержка, что открывает путь к всенародному голосованию. То есть принцип народовластия, закрепленный в действующей Конституции России, — основополагающий, а предстоящее голосование — реализация этого принципа.

Понятно, что такие важнейшие поправки в Конституцию как необходимая индексация пенсий и пособий, неотчуждаемость территорий России, брак как союз мужчины и женщины особых вопросов не вызвали, поскольку просто-напросто очевидны.

Скрупулезно разъяснять Конституционному суду пришлось, например, поправку о Боге, веру в которого нам передали предки. Здесь КС подробно объяснил смысл изменений, явно снимая чьи-то страхи: "Включение в текст Конституции Российской Федерации указания на веру в Бога, переданную народу России предками (статья 67, часть 2), не означает отказа от светского характера Российского государства, провозглашенного в ее статье 14, и от свободы совести, гарантируемой ее статьей 28, поскольку по своей формулировке не сопряжено с конфессиональной принадлежностью, не объявляет наличие тех или иных религиозных убеждений обязательным в Российской Федерации, не ставит вопреки статье 19 (часть 2) Конституции Российской Федерации граждан России в неравное положение в зависимости от наличия такой веры и ее конкретной направленности и призвано лишь подчеркнуть необходимость учета при осуществлении государственной политики той исторически значимой социально-культурной роли, которую религиозная составляющая сыграла в становлении и развитии российской государственности".

То же самое и по русскому языку как языку государствообразующего народа: "Положение о русском языке как языке государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации (статья 68, часть 1), Конституции Российской Федерации в предлагаемой редакции, основано на объективном признании роли русского народа в образовании российской государственности, продолжателем которой является Российская Федерация. Оно не умаляет достоинства других народов, не может рассматриваться как несовместимое с положениями Конституции Российской Федерации о многонациональном народе Российской Федерации (статья 3, часть 1), о равенстве прав и свобод человека и гражданина вне зависимости от национальности (статья 19, часть 2), о равноправии и самоопределении народов (преамбула)".

Конечно же, всех волнует важнейший вопрос — Путин. И 2024 год. Сможет ли Владимир Владимирович, если захочет, выставить свою кандидатуру на президентских выборах? Однозначный ответ Конституционного суда: да. Вносимые поправки в случае одобрения на всенародном голосовании позволят Путину выставить свою кандидатуру и в 2024 году.

"Решение о предельном числе сроков полномочий, в течение которых возможно занятие должности главы государства с республиканской формой правления одном лицом, всегда является, по существу, вопросом выбора баланса между различными конституционными ценностями. С одной стороны, конституционная характеристика демократического правового государства предполагает, хотя и не предопределяет, установление в этом аспекте достаточно жестких ограничений. С другой стороны, конституционный принцип народовластия подразумевает возможность реализации народом права избрать на свободных выборах то лицо, которое он посчитает наиболее достойным должности главы государства, притом что его определение в рамках электоральной конкуренции всегда остается за избирателями, а наличие у лица статуса действующего главы государства отнюдь не предрешает победы на выборах, поскольку другие кандидаты могут ограничиваться обнародованием своих программ и критикой действующего главы государства, а последний объективно связан необходимостью предъявить результаты своей деятельности за прошедший период", — заявили в КС.

Итак, впереди само голосование. Поправки будут считаться принятыми, если большинство из пришедших на участки, выскажется "за". Так определил Конституционный суд. Решение КС окончательное, обжалованию не подлежит.

Теперь о самом голосовании. Указ о его назначении 17 марта подписал президент Путин. В бюллетене будет всего один вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?"

По закону голосование должно пройти не раньше, чем через 30 дней. Но позже можно. Такую возможность после подписания указа на встрече с главой Центральной избирательной комиссии президент предусмотрел.

Текст: "Вести недели"

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