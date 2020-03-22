Коронавирус воплотил в жизнь мечту Греты Тунберг

Прошедшая неделя войдет в историю как неделя событий, которые никогда ранее не происходили, как неделя событий, которые меняют наш мир навсегда. Для начала рухнула Шенгенская зона. Контроль на своих границах восстановили Германия, Швейцария, Австрия, Венгрия, Чехия, Дания, Польша и Литва. То есть Шенгенской зоны со свободой передвижения внутри 26 европейских стран теперь нет. Это лишь первые шаги по отказу от прелестей глобализации в пользу восстановления национальных государств. Еще месяц назад такое невозможно было себе представить.

Фактически это — крах европейской идеи и переход к другой политической культуре со сменой ценностей. Всю эту мишуру слов о солидарности, взаимопомощи, общих ценностях, правах человека и гуманизме как ветром сдуло, когда Италия, где людей умерло от коронавируса уже больше, чем в Китае, попросила у ЕС помощи, а ей отказали. Италия просила средства индивидуальной защиты и медицинскую аппаратуру, в частности, для искусственной вентиляции легких. В ответ Германия и Франция ограничили экспорт из своих стран медицинских масок.



А аппараты ИВЛ Италия получила лишь из Китая — тысячу штук, плюс 50 тысяч тестов, миллионы масок и десятки тысяч защитных костюмов. Напомним, Италия — участница проекта "Один пояс — один путь". И вот получилось, что солидарность внутри глобального китайского проекта куда сильнее развита, чем внутри ЕС. Китайцы отправили в Италию еще и своих врачей, сделав это безо всяких высокопарных слов, на которые в Европе мастера.

Нехватка материалов и аппаратуры в Италии привела к тому, что пациентов стали сортировать, кого лечить, а кого — нет. Лечат, как правило, тех, кто моложе и крепче. Остальных оставляют умирать в больничном коридоре. И как на этом фоне звучит сегодня бравурная "Ода к радости" — гимн Евросоюза с такими словами: "Обнимитесь, миллионы, слейтесь в радости одной"? И далее — тоже про сортировку:

Кто сберег в житейской вьюге

Дружбу друга своего,

Верен был своей подруге,

Влейся в наше торжество!

Кто презрел в земной юдоли

Теплоту душевных уз,

Тот в слезах, по доброй воле

Пусть покинет наш союз!

Шиллеровские строки, избранные создателями ЕС как гимн, для Италии сегодня звучат как издевка. Очевидно, ее сегодняшний опыт будет иметь последствия как для самой Италии, так и для всего ЕС. Внутри Италии, вероятнее всего, сменится правительство, и к власти вновь придут евроскептики. Кстати, это к вопросу о прелести обновления власти.

Слегка отвлечемся. Постоянное обновление привело в Италии к тому, что каждый пришедший порулить чувствует себя временщиком. Так и получается. В результате страна оказалась полностью неготовой к серьезным вызовам, а жизнь в ней — хрупка и неустойчива. Без запаса прочности. Дообновлялись. Но это так, к слову.

В любом случае отныне меняются и отношения Италии с ЕС. А Италия сейчас вместе с Германией и Францией — в тройке доноров Евросоюза. Не шутка. Но зачем ей проявлять столь дорогую солидарность с другими, ведь когда она сама нуждается в солидарности, то получает ноль?

"Сказками на бумаге" назвал "европейскую солидарность" президент Сербии Александр Вучич. Сербия — страна-кандидат в ЕС. "Когда ЕС нужны были сербские деньги, тогда он требовал менять условия тендеров, чтобы европейские фирмы получали контракты. Когда пришла беда и стало тяжело, то и сербские деньги не помогают. Спасибо им большое за это, верьте мне, я найду способ их "отблагодарить", — сказал Вучич.

Можно себе было представить такую интонацию? Да никогда. Неделя, меняющая мир. Германия заявила, что приостанавливает программу по приему беженцев. Но звучит так, словно нашли повод окончательно закрыться от потока чужаков. Другой вопрос, о какой риф в перспективе потоки переселенцев из неблагополучных стран будут разбиваться? Тоже тема.

Ну, а пока "Евро-2020" по футболу переносится на год. Такого не было никогда. Еще никогда не переносился срок проведения Канского кинофестиваля — сдвинут пока с мая на конец июня. Отменяются и кинопремьеры. "Черная вдова" со Скарлет Йоханссон. "Не время умирать", где Бонда в последний раз играет Крейг. "Форсаж-9", где Вин Дизель, — тоже отмена. "Кролик Питер-2" для детей "слетел" пока на август. Такого не было еще никогда. Даже киносъемки останавливаются. "Миссия невыполнима-7" в Италии — стоп. Заморожены и лондонские съемки нового "Бэтмена", "Матрицы-4" в Берлине и Сан-Франциско.

Киносъемки отменяются по всей планете — от Новой Зеландии до Чехии, от Венеции до Ванкувера. Кинотеатры по всему миру пусты. Таких проблем в индустрии еще не было никогда.

Никогда не "слетал" песенный конкурс "Евровидения". В этом году его просто не будет. Жаль, российская группа Little Big "порвала" YouTube.

Еще никогда не закрывались одновременно ведущие музеи Европы — Лувр, Колизей, Саграда де Фамилия. Опустела Эйфелева башня. И некому посмотреть на писающего мальчика в Брюсселе. Венецианские гондолы — на приколе. Такого еще никогда не было.

Париж пуст и днем. Даже во время немецко-фашистской оккупации люди выходили на улицы, ведь комендантский час был лишь ночью, а сейчас — фактически круглосуточно все взаперти.

Еще никогда в Ирландии не отменяли парад по случаю дня Святого Патрика. Сейчас — тишина.

Папа Римский ушел в цифровое пространство. Университеты учат дистанционно. Тихо в "Ла Скала", Венской опере.

В таких условиях Евросоюз закрыл въезд на свою территорию для граждан третьих стран. Пока — на 30 дней. Но такого не было никогда. Исключения — лишь для дипломатов и тех, кто занят в борьбе с коронавирусом. Поставки лекарств, продуктов и товаров первой необходимости — "зеленый коридор". Макрон говорит, что Франция — на войне. Меркель заявляет, что вызовы для Германии — самые серьезные со времен Второй мировой.

Чем все закончится? Эпидемия пройдет. Шрамы останутся. Эта эпидемия, даже когда останется в прошлом, всегда будет аргументом в будущих спорах при принятии решений. Да уже и сейчас то, что еще недавно считалось для Европы важным — например, санкции в адрес России — в нынешних условиях — диковатая архаика. Про что это вообще? Или, скажем, еще недавно тема борьбы за права ЛГБТ в Европе кого-то еще увлекала, а сейчас где она?

Да и спасительницы мира Греты Тунберг давно мы не слышали. Хотя мечта Греты сбылась: самолеты не летают, автомобили не ездят, потребление уменьшилось, а заводы сократили выбросы. Мир обретает новые формы, а значит, и отражаться будет в новых художественных образах. Изменится и культурный уклад.