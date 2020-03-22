Европа недооценила новую инфекцию

С корабля — на карантин по прилету в Москву. Они это понимают, но если бы не посольство России в Италии, с корабля — лайнера Costa Pacificа — они могли вообще не сойти — Марсель, где 33 наших туриста должны были закончить отпуск, в порт зайти не дал.

Это почти эвакуация — Италия не впускает, не выпускает, и то, что дали порт, дали автобус, дадут улететь нашим, наверное, последним туристам, — почти чудо. Утром 21 марта дипломаты встречали лайнер в Генуе, вечером — в аэропорту Фьюмично, в ночь на 22-е россияне поднялись на борт самолета в Москву.

Из Италии действительно лучше уехать побыстрее. Италии плохо. Италия не справляется.

Это даже не палаты интенсивной терапии. Это коридоры приемного покоя. Пациентам не хватает воздуха, задыхаются врачи. "Снимите и больше не рассказывайте по телевизору, что коронавирус не страшнее простуды!" — просит завотделением.

Не ко всему можно приготовиться. Можно построить больницу на 300 мест за неделю в павильонах Фьеры. За 5 дней натянуть палатки перед госпиталем Сан-Рафаэле — деньги собирали звезды и предприниматели. Можно разбить лагерь в Кремоне. Нельзя быть готовым к тому, то люди умирают в коридорах. Нельзя давать обещания. Врач из Тревильо плачет потому, что пришлось: первое, что сказал его пациент: "У меня уже умер свекр, я – следующий".

Нельзя хоронить, да и некому — все на карантине, нельзя даже проститься — пациенты уходят с последним благословением медсестер реанимации.

В режиме ЧС — все больницы в стране: и частные, и государственные. Вирус остановил всю страну, но нельзя прекратить, например, диализ. Разгружая больницы, работающие только по протоколу COVID, Минздрав экстренно загружает все остальные:

В отделении хирургии одной из поликлиник заняты почти все палаты. "К сожалению, многие отделения хирургии встали. Где-то не хватает врачей, где-то карантин. Поэтому мы взяли на себя поток онкологических больных, экстренные операции", — рассказал один из врачей.

Как и везде, здесь готовы и к плану "Б" — пациенты с симптомами могут появиться в любую минуту. В палатах интенсивной терапии — 4 бесценных аппарата искусственной вентиляции легких. Готовы пробирки для тестов на коронавирус.

Даже в Италии не все поняли, как все серьезно. Опечатаны парки и набережные, но под желтые полицейские ленты каждые пять минут кто-то ныряет. Если смотреть на Милан сверху, он вроде бы вымер. Но вот т кадры из-под земли: метро Милана в 6 утра, почти как в Москве. Именно потому третий день на улицах — армия. 20 тысяч солдат. И блокпосты.

Это уже не выборочные проверки — тормозят всех подряд. На выезде из города, на въезде. Римляне пытаются сбежать в свои дома на море, в горах, но и это нельзя — карантин разрешен только по месту прописки. Народ разгоняют штрафами и громкоговорителями.

Никак не получается привыкнуть к этой новой реальности. Хочется сесть в любимом кафе, снять маску, заказать эспрессо, как обычно, горький, без сахара. Но цепи с кафе снимут не раньше, чем через два месяца.

Со скоростью 2 тысячи заболевших в день Италию догоняет Испания — там не такая смертность, но в больницах каждые 16 минут кто-то умирал от коронавируса. Страна на карантине. Штрафы за нарушение — 600 евро.

Франция, как и Испания, тоже только готовится к худшему: закрыты кафе и рестораны. Второй тур муниципальных выборов отложен. "Мы — на войне", — объявил президент Франции, анонсируя экстренные меры.

В Германии тоже считают, что вирус — самая серьезная угроза со времен Второй мировой . Там боятся, что к концу весны зараженных будет 10 миллионов.

Соседняя Бельгия закрыла границы. Брюссель похож на город-призрак. Здесь не вводили штрафы — бельгийцы не итальянцы, с дисциплиной лучше.

Сдалась, наконец, и Британия. Борис Джонсон, который сначала думал, что лучше всей стране переболеть, чтобы выработать антитела, потом советовал беречь себя, решился закрыть кинотеатры, рестораны, спортзалы и даже пабы.

Коронавирус — это не простуда. Послание врачей из Бергамо, видимо, получено.