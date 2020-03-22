Разработан план на случай заражения Джонсона коронавирусом

В Великобритании разработан план действий на случай возможного заражения новой коронавирусной инфекцией премьер-министра страны Бориса Джонсона. Как сообщает Sunday Times, если такое произойдет, то обязанности премьера будет исполнять министр иностранных дел Доминик Рааб. План носит пафосное название "Назначенный уцелеть" и разработан правительством Соединенного королевства. План вызвал недовольство ряда министров, которые, возможно, сами рассчитывали занять этот пост.

Пресса тут же провела параллель с известным одноименным сериалом (в русском переводе – "Последний кандидат") с Кифером Сазерлендом в главной роли. Картина обыгрывает ситуацию, при которой один за другим погибают президент США, вице-президент и другие самые вероятные преемники. В результате высший пост страны внезапно занимает самая казалось бы невероятная кандидатура.

По последним данным портала Worldometers, количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 317 тысяч человек. В Великобритании диагноз подтвержден у пяти тысяч пациентов, скончались 240 человек. В качестве карантинных мер в стране закрылись школы, кафе, рестораны, пабы, спортзалы и фитнес-центры.