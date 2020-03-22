Жизнь в Ухане возвращается к норме, но меры предосторожности в силе

Автор: Дмитрий Киселёв

Россия оказывает серьезное содействие в борьбе с коронавирусом и другим странам. Более 100 тысяч тест-систем переданы в 13 государств мира. С помощью российских тестов были выявлены первые случаи заражения в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане. Тесты компании "Вектор" поставляются в Иран, Монголию, КНДР и страны СНГ. Планируется поставка в Египет, Сербию, Венесуэлу.

Еще в январе Россия стала первой страной, которая предложила свою помощь охваченному эпидемией Китаю. Лидеры России и КНР — в постоянном контакте. Состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Из отчета кремлевской пресс-службы: "Обстоятельно обсуждалась ситуация вокруг пандемии коронавируса с учетом того, что Россия и Китай с самого начала наладили тесное сотрудничество в борьбе с инфекцией. C российской стороны дана высокая оценка достигнутых руководством КНР и всем китайским народом результатов в противодействии распространению заболевания. Владимир Путин и Си Цзиньпин высказались за дальнейшее оказание взаимопомощи и углубление кооперации в области медицины и разработки лекарственных препаратов".

С самого начала китайской эпидемии в "Вестях недели" — сюжеты нашего коллеги с Центрального телевидения Китая Сян Чжуннаня. Вообще ничего подобного нигде в мире нет. Но зато у наших зрителей есть привилегия получать информацию о Китае из первых рук.

Автор: Сян Чжуннань

Низкий поклон от местного чиновника говорит все о вкладе этих людей в борьбу с эпидемией. С 25 января в провинцию Хубэй прибыли более 40 тысяч медиков со всего Китая. Теперь — время возвращаться домой. Они приближали этот день как могли, но многим прощание кажется таким же трудным, как и полтора месяца напряженной работы

"Мы будем скучать по людям в этом городе. Собираясь в дорогу, мы убрались в комнате и оставили записку: "Вперед, Ухань!" Потом все разрыдались", — призналась одна из медсестер.

Свои эмоции уезжающие медсестры изливают на защитные костюмы местных волонтеров. Пишут пожелания уханьцам, оставляя имена и названия городов

Лу Тинтин — статистик бригады военных медиков из провинции Хэйлунцзян, что на границе с Россией. Как и многие медсестры, волосы она обрезала сразу по приезду в Ухань, так удобнее носить средства защиты. Ее работа — сводить в таблицы информацию от городских больниц. 18 марта Лу Тинтин, наконец, увидела то, чего ждала уже много дней, — ноль новых диагнозов, ноль подозрительных случаев. "Я так рада видеть эти цифры!" – говорит женщина.

Режим полного карантина в Ухане отменят только после двух недель подобной статистики. Сейчас в городе — 80% микрорайонов, где не было заражений минимум 14 дней подряд. В них жизнь постепенно возвращается к норме, однако меры предосторожности никто не отменял.

18 марта стало водоразделом не только для Уханя. В этот день все случаи заболевания, зафиксированные в Китае, были завозными. Все, кто прилетает из-за рубежа в аэропорты Пекина, Шанхая и Гуанчжоу, обязаны пройти двухнедельный медицинский карантин. Если у пассажиров нет китайской или международной медстраховки, за него придется заплатить чуть более 20 долларов в день.

"Если кто-либо будет пойман на том, что он является источником заражения и каким-либо образом повышает риск распространения коронавируса, такого человека привлекут к ответственности по закону", — заявил Чжан Гэ, замруководителя группы по профилактике коронавируса в Пекине.

Предостережение пекинских властей последовало после истории с американской китаянкой, которая, не получив направление на коронавирусное тестирование в США, решила сделать это в Китае, подвергнув риску заражения десятки попутчиков. За нарушение противоэпидемического режима в КНР наказали уже больше 20 человек. Одного из жителей Шанхая осудили на год и три месяца за сокрытие информации о пребывании в Ухане перед закрытием города на карантин.

"Он скрыл свою историю передвижений в провинции Хубэй, что привело к изоляции и обследованию 55 человек. Такое поведение представляет собой высокий риск распространения вируса, это преступление, нарушающее эпидемический контроль", — сказал Хань Мэй, прокурор.

Отслеживание истории передвижений — до сих пор один из основных методов противоэпидемического контроля. Помогают в этом мобильные приложения. На Центральном телевидении Китая используют разработку Китайской академии информационно-коммуникационных технологий. Вводим номер телефона, получаем код на вход, входим, получаем зеленый пропуск. Это означает, что я точно не был в районах со сложной эпидемической ситуацией. Пропуск будет красным, если смартфон с этой SIM-картой побывал, скажем, в Ухане. В этом случае его хозяина ждет двухнедельная самоизоляция.