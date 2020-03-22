Инфекционист уточнила, кому не стоит есть чеснок

Не стоит есть много чеснока, заявила врач-инфекционист Елена Цыганова. Дело в том, что люди в попытках укрепить иммунитет начинают употреблять чеснок в больших количествах.

Но его эффективность в борьбе с вирусными инфекциями не доказан, а при гастрите, язве желудка или двенадцатиперстной кишки чеснок может сильно навредить, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о подорожании чеснока. В январе 2020 года он стоил на 37% больше, чем в январе предыдущего года. В середине февраля стоимость чеснока составляла 266 рублей, сейчас достигает 400.

Кроме того, зафиксирован многократный рост цен на маски, вырос спрос на противовирусные препараты, иммуномодуляторы.