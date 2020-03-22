Еще один Ил-76 вылетел из России в Италию

С подмосковного аэродрома "Чкаловский" в Италию вылетел четвертый Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. На его борту находятся специалисты, а также все необходимое для оказания помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.

Самолеты доставляют российских военных: медиков, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии — на авиабазу итальянских ВВС "Практик де Маре". Она находится в 30 километрах к юго-западу от Рима.

Готовность оперативно оказать Италии помощь в борьбе с коронавирусом подтвердил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте. Беседа состоялась 21 марта по инициативе российской стороны.

В Минобороны РФ после этого сообщили, что Россия отправит в Италию восемь мобильных бригад военных специалистов-вирусологов и медиков, а также необходимую технику и оборудование, пишет РИА Новости.