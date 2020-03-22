Тема:

Коронавирус 3 минуты назад

22 марта 202017:32

Еще один Ил-76 вылетел из России в Италию

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/Алексей Ерешко

С подмосковного аэродрома "Чкаловский" в Италию вылетел четвертый Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. На его борту находятся специалисты, а также все необходимое для оказания помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.

Самолеты доставляют российских военных: медиков, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии — на авиабазу итальянских ВВС "Практик де Маре". Она находится в 30 километрах к юго-западу от Рима.

Готовность оперативно оказать Италии помощь в борьбе с коронавирусом подтвердил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте. Беседа состоялась 21 марта по инициативе российской стороны.

В Минобороны РФ после этого сообщили, что Россия отправит в Италию восемь мобильных бригад военных специалистов-вирусологов и медиков, а также необходимую технику и оборудование, пишет РИА Новости.

Ранее по теме

Сейчас

17:26

Минздрав поручил врачам дистанционно выписывать лекарства

17:11

Еще один Ил-76 вылетел из России в Италию

17:01

Взрыв в Мурманске: ранены военные

16:22

Третий самолет Минобороны РФ вылетел в Италию

15:58

В России выявлен 61 новый случай заболевания COVID-19

15:14

В Грузии произошло землетрясение

14:48

Россия ограничивает авиасообщение с Таиландом, Турцией и рядом других стран

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Взрыв в Мурманске: ранены военные

Взрыв в Мурманске: ранены военные

1 час назад
В России выявлен 61 новый случай заболевания COVID-19, 54 из них – в Москве

В России выявлен 61 новый случай заболевания COVID-19, 54 из них – в Москве

1 час назад
Минздрав поручил врачам дистанционно выписывать лекарства

Минздрав поручил врачам дистанционно выписывать лекарства

22 минуты назад
Еще один Ил-76 вылетел из России в Италию

Еще один Ил-76 вылетел из России в Италию

30 минут назад
Криштиану Роналду узнал результат теста на коронавирус

Криштиану Роналду узнал результат теста на коронавирус

24 минуты назад
Россия ограничивает авиасообщение с Таиландом, Турцией и рядом других стран

Россия ограничивает авиасообщение с Таиландом, Турцией и рядом других стран

2 часа назад
Антикоронавирусный оперштаб успокоил россиян

Антикоронавирусный оперштаб успокоил россиян

3 часа назад
Полусонные пассажиры покидали в суматохе опрокинувшийся автобус

Полусонные пассажиры покидали в суматохе опрокинувшийся автобус

3 часа назад
Bild своеобразно "поздравила" Лаврова с днем рождения

Bild своеобразно "поздравила" Лаврова с днем рождения

1 час назад
Инфекционисту, тайно завезшей коронавирус в Россию, придумали наказание

Инфекционисту, тайно завезшей коронавирус в Россию, придумали наказание

4 часа назад
Меркель застали за покупкой вина и туалетной бумаги

Меркель застали за покупкой вина и туалетной бумаги

1 час назад
Землетрясение в хорватской столице стало сильнейшим за 140 лет

Землетрясение в хорватской столице стало сильнейшим за 140 лет

4 часа назад
В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт

В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт

6 часов назад
В правительстве заявили, что продуктов хватит на всех и дефицита нет

В правительстве заявили, что продуктов хватит на всех и дефицита нет

4 часа назад
Порошковое молоко и лапша быстрого приготовления: новое исследование в программе "Тест"

Порошковое молоко и лапша быстрого приготовления: новое исследование в программе "Тест"

4 часа назад
Телеканал "Культура" проведет онлайн-экскурсии по лучшим музеям мира

Телеканал "Культура" проведет онлайн-экскурсии по лучшим музеям мира

21.03.2020 16:21
Выбор редакции: масштабная историческая сага "Годунов"

Выбор редакции: масштабная историческая сага "Годунов"

21.03.2020 15:40
Программа "Международное обозрение" от 20 марта 2020 года

Программа "Международное обозрение" от 20 марта 2020 года

20.03.2020 23:00
2 273
"Зулейха открывает глаза": актеры рассказали, как создавался сериал

"Зулейха открывает глаза": актеры рассказали, как создавался сериал

20.03.2020 22:55
Интрига до конца: кто станет любимчиком фортуны?

Интрига до конца: кто станет любимчиком фортуны?

20.03.2020 17:16
Новая реальность: куда "пойти" развлечься в условиях изоляции

Новая реальность: куда "пойти" развлечься в условиях изоляции

20.03.2020 15:33
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

12.03.2020 11:56
Инфекционист уточнила, кому не стоит есть чеснок

Инфекционист уточнила, кому не стоит есть чеснок

6 минут назад
Разработан план на случай заражения Джонсона коронавирусом

Разработан план на случай заражения Джонсона коронавирусом

47 минут назад
В Косове – первая жертва коронавируса

В Косове – первая жертва коронавируса

1 час назад
Хоккеист МХЛ Фростов находится в тяжелом состоянии после ДТП

Хоккеист МХЛ Фростов находится в тяжелом состоянии после ДТП

1 час назад
Палестинцам запретили выходить из дома

Палестинцам запретили выходить из дома

1 час назад
"Барселона" готова продать Гризманна за 100 миллионов евро

"Барселона" готова продать Гризманна за 100 миллионов евро

1 час назад
Франция заставила США сожалеть

Франция заставила США сожалеть

1 час назад
Говоря о вакцине, ВОЗ призвала быть реалистами

Говоря о вакцине, ВОЗ призвала быть реалистами

1 час назад
"Помогите, насилуют!": пьяная пассажирка закатила скандал тюменскому таксисту

"Помогите, насилуют!": пьяная пассажирка закатила скандал тюменскому таксисту

2 часа назад
Трамп заявил, что для победы над коронавирусом "сворачиваются горы"

Трамп заявил, что для победы над коронавирусом "сворачиваются горы"

2 часа назад
В Грузии произошло землетрясение

В Грузии произошло землетрясение

2 часа назад
Все претенденты на кресло главы Абхазии проголосовали

Все претенденты на кресло главы Абхазии проголосовали

3 часа назад
Сотрудники МЧС спасли кота с небольшого острова посреди Клязьмы

Сотрудники МЧС спасли кота с небольшого острова посреди Клязьмы

3 часа назад
"Соблюдайте правила, но не впадайте в панику". Дзагоев обратился к болельщикам

"Соблюдайте правила, но не впадайте в панику". Дзагоев обратился к болельщикам

3 часа назад
У России есть самый быстрый бомбардировщик, у США – устаревшие стратеги

У России есть самый быстрый бомбардировщик, у США – устаревшие стратеги

3 часа назад
Культурная столица нашла интеллигентный выход из изоляции

Культурная столица нашла интеллигентный выход из изоляции

3 часа назад
Скелетонисты Трегубов и Никитина стали победителями чемпионата России

Скелетонисты Трегубов и Никитина стали победителями чемпионата России

4 часа назад
Министр просвещения рассказал, что будет с ЕГЭ

Министр просвещения рассказал, что будет с ЕГЭ

4 часа назад
Россия учтет китайский опыт в борьбе с коронавирусом

Россия учтет китайский опыт в борьбе с коронавирусом

4 часа назад
Минфин пообещал дополнительную поддержку отраслям экономики

Минфин пообещал дополнительную поддержку отраслям экономики

4 часа назад
Вице-премьер Чернышенко: эпидемия слухов может быть опаснее медицинской

Вице-премьер Чернышенко: эпидемия слухов может быть опаснее медицинской

4 часа назад
Украина считает своих боевых "Кентавров" достойным ответом России

Украина считает своих боевых "Кентавров" достойным ответом России

6 часов назад
Мишустин ждет предложений ведомств по модернизации ЖКХ и газификации

Мишустин ждет предложений ведомств по модернизации ЖКХ и газификации

7 часов назад
Мэр Москвы: из-за коронавируса столичное метро закрываться не будет

Мэр Москвы: из-за коронавируса столичное метро закрываться не будет

9 часов назад
Мультсериалу "Ми-ми-мишки" исполняется 5 лет

Мультсериалу "Ми-ми-мишки" исполняется 5 лет

20.03.2020 15:47

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку