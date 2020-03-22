Мнучин отказался отвечать на вопрос о рецессии

Глава американского Минфина Стивен Мнучин отказался отвечать на вопрос, началась ли из-за коронавируса COVID-19 рецессия в экономике США. В интервью Fox Business он назвал это "техническим и не релевантным" вопросом. Он также заявил, что власти ожидают резкого восстановления американской экономики в III квартале нынешнего года.

Определение рецессии — два квартала экономического спада подряд, напоминает РИА Новости. Эпидемия коронавируса в США началась в марте.

Ведущие экономические эксперты в США, опрошенные газетой Wall Street Journal, прогнозируют рецессию уже во II квартале 2020 года и нулевой экономический рост в III квартале из-за коронавируса. Базовый прогноз дает падение ВВП в минус 7% в годовом выражении в апреле-июне, нулевой рост в июле-сентябре и восстановительный рост в 2,6% ВВП в годовом выражении в октябре-декабре.

Рецессия — почти решенный вопрос, если верить газете The Wall Street Journal, опросившей 34 ведущих американских экономиста. По их оценкам, экономический спад продлится не менее нескольких месяцев и по некоторым показателям будет соперничать, а то и превосходить масштабы спада 2007-2009 годов.