Минздрав поручил врачам дистанционно выписывать лекарства

В России хронические больные смогут получить лекарства на три месяца по электронному рецепту. Как сообщает "Интерфакс", Минздрав отдал распоряжение главврачам об обеспечении дистанционной выписки. В условиях распространения коронавируса это снизит посещение поликлиник пациентами для получения рецепта.

"Врачам также рекомендовано перевести диспансерное наблюдение за такими пациентами на удаленную форму — телефонных звонков", — сообщает Минздрав.

Медики рекомендует людям с хроническими болезнями и пожилым как можно реже пользоваться общественным транспортом и посещать людные места.

За сутки в России число инфицированных коронавирусом COVID-19 увеличилось на 61 до 367.