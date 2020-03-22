Криштиану Роналду узнал результат теста на коронавирус

Футболист итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду сдал тест на коронавирус. Он оказался отрицательным. Ранее сообщалось, что в составе туринского клуба зараженными COVID-19 оказались сразу три игрока "Старой синьоры".

Об отрицательном тесте португальца стало известно изданию A Bola. Также сообщается, что кроме Даниэле Ругани, Блеза Матюиди и Пауло Дибалы больше никто в команде коронавирусом не заболел.

Ранее мать Роналду Мария Долореш душ Сантуш Авейру выписалась из больницы, куда она попала с ишемическим инсультом. Сейчас здоровью женщины ничего не угрожает.

Напомним, что чемпионат Италии по футболу был приостановлен после 26 туров из-за угрозы распространения COVID-19. Нападающий "Ювентуса" Роналду сразу же покинул Италию и отправился к себе на родину в Португалию.