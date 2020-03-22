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Коронавирус 7 минут назад

22 марта 202018:23

Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами

EPA

Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами с 23 марта, информирует РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Исключение сделают для чартеров, возвращающих россиян на родину, а также некоторых рейсов между столицами.

За неделю вернулись из девяти стран почти двадцать тысяч человек. Согласно данным МИД России, требуется оперативная перевозка еще из 30 стран. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих обратился к МИД РФ с просьбой до 26 марта сформировать точный список граждан, которым необходима помощь

Мировые лидеры принимают экстренные меры для борьбы с распространением вируса. Города и страны закрываются на карантин.

Ранее сообщалось, что в Австралии ограничили работу ресторанов и кафе (разрешено только приготовление еды на вынос), гостиниц, ночных клубов, концертных залов. В Малайзии военные контролируют соблюдение ограничительных мер на городских улицах. В Сингапуре запрещен въезд всех иностранцев, кроме тех, кто работает в жизненно важных секторах экономики. Куба приостановила допуск иностранных граждан на свою территорию. В Индии для сдерживания распространения инфекции решили ввести комендантский час.

По последним данным портала Worldometers, количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 318 тысяч человек.

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