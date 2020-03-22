Главный храм Вооруженных сил России вобрал в себя все лучшее

Уже почти месяц телеканал "Россия 24" совместно с Министерством обороны РФ реализует масштабный проект "Помним каждого". В прямом эфире телеканала в круглосуточном режиме можно видеть цифровую доску памяти. До 9 мая на экране появятся имена 12,5 миллиона военнослужащих Красной Армии, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Благородная цель телепроекта — вспомнить всех героев Победы независимо от звания, масштабов подвига и наград.

Между тем к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в подмосковном парке "Патриот" завершается строительство главного храма Вооруженных сил России. Торжественное открытие планируется на 9 мая. Каким будет новый храм?

С высоты птичьего полета весь храмовый комплекс выглядит особенно грандиозно. Шутка ли — его высота с крестом — 95 метром. А золоченый купол — образ шлема святого благоверного князя Александра Невского — виден за много километров. Но главное великолепие начинается внутри.

Лампады с их приглушенным светом, мозаика, сусальное золото. Храм построен в архитектурных традициях русских обетных соборов, которые испокон веков воздвигались на нашей земле в честь побед русского оружия и в память о павших.

В невероятном по красоте объеме — шесть пределов и два храма. Нижний посвящен равноапостольному князю Владимиру и уже полностью расписан. Его своды украшены мозаичными панно из кусочков стеклянной смальты. Киоты из керамики покрыты гжелью. Они прошли не меньше пяти обжигов. Затем на ставшую крепче стали гжель нанесли позолоту и перламутр.

Гжельская роспись в храме не случайна. Цвет неба, вечности, высоты Создателя.

"Весь храм создан на основе древнерусского орнамента, и основная задача художника — с точностью показать, расписать и выразить эту красоту древнерусского орнамента", — сказала художник Татьяна Локтаева.

Полы в храме из мрамора. Со вставками из оникса и литой латуни. Сакральное место — крестильня с купелью из фарфора и белой глины. Сделана она по раннехристианским традициям. Но вообще храм, возведенный из метала и стекла, со знаменами и орденами, фигурами евангелистов и святых воинов на фасаде, не укладывается в какой-то один стиль. В нем множество влияний при единстве общего церковного канона.

"Мы отталкивались от русских традиций, от владимирской, московской школы. Но при этом так переработали, что это стал уникальный объект. Это православный храм. Но такого храма ты никогда не видел", — заверил главный архитектор храма Дмитрий Смирнов.

На изготовление всей мозаики храма, придающий ему такую невыразимую красоту, ушло всего три месяца — рекорд для объема работ площадью 2644 квадратных метров.

В верхнем храме, что будет вмещать свыше пяти тысяч верующих, еще ведутся работы. Но величие замысла проступает и сквозь строительные леса.

Зрительно невесомые витражные купола наполняют храм естественным светом. Мы находимся в уникальном месте. И — что самое главное — в уникальное время. Ведь через несколько дней настил уберут и так близко увидеть самый большой в мире мозаичный лик Спаса Нерукотворного будет уже невозможно.

Главный храм-памятник Вооруженных сил России посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. И в каждом его квадратном сантиметре зашифрован "победный код". Высота звонницы — 75 метров — годовщина Победы. Диаметр центрального барабана – 19, 45 метра — год окончания войны. Вот и в галере по периметру храма — тоже свой смысловой ряд.

"Дорога памяти". 1418 шагов — по количеству дней Великой Отечественной войны. Путь через наше общее прошлое к памяти. Мультимедийный проект, призванный увековечить имена участников Великой Отечественной войны, по- настоящему масштабен.

Поделиться снимками и письмами из семейных архивов может каждый. Для этого Министерство обороны открыло специальный интернет-раздел. А собранные с его помощью материалы уже начали размещать в галерее. И сам проект стал международным — сведения об участниках Великой Отечественной войны приходят со всего мира.

"В этой "реке памяти" будут около 33 миллионов фотографий, судеб и биографий. И каждый, кто сюда придет, может через многие годы найти своего родственника", — рассказал Владимир Лукин, заместитель директора Центрального музея Вооруженных сил РФ.

Задуманный два года назад, в марте 2018-го, храм вобрал все лучшее, что есть в архитектуре и искусстве строительства церковных соборов. Первая литургия пройдет под его сводами в день освящения. В мае этого года.