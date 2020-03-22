Николай Боярчиков умер в больнице

В Санкт-Петербурге скончался известный хореограф, народный артист РФ Николай Боярчиков. Он умер в воскресенье, 22 марта, на 85-м году жизни.

Как сообщила ведущий специалист по музыкальным театрам Петербургского отделения Союза театральных деятелей Елена Амербекян, Боярчиков скончался в больнице, куда его отвезла скорая, вызванная после того, как днем ему стало плохо. "Николай Николаевич тяжело болел", — приводит ее слова ТАСС.

Боярчиков, выпускник Ленинградского хореографического училища имени Вагановой, начинал профессиональную деятельность как танцовщик. В 1967 году закончил балетмейстерское отделение Ленинградской консерватории. Первый балет, поставленный им как хореографом, назывался "Три мушкетера" (на музыку Баснера).

В 1977-2007 годах Боярчиков трудился в Ленинградском малом театре оперы и балета (сейчас Михайловский театр), сначала в качестве главного балетмейстера, затем — художественного руководителя. Он поставил большое количество балетов на литературные и классические сюжеты. Боярчиков также возглавлял кафедру режиссуры балета Санкт-Петербургской консерватории. В последние годы был профессором кафедры хореографии Академии русского балеты имени Вагановой.

Николай Боярчиков — лауреат Государственной премии РФ. Ее он удостоился за постановку балетов "Слуга двух господ" и "Ромео и Джульетта". Имел несколько орденов, трижды получал премию "Золотой софит" — высшую театральную награду Петербурга.