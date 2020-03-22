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22 марта 202022:22

Крупнейший российско-белорусский энергопроект — на финишной прямой

Крупнейший российско-белорусский энергопроект — на финишной прямой

Автор: Дмитрий Киселёв

Большое событие предстоит Белоруссии. Страна готовится к запуску первой в стране атомной электростанции. Проект реализует Росатом. Строительство АЭС началось в 2011 году в Гродненской области, близ города Островец, прямо у белорусско-литовской границы.

Госатомнадзор МЧС Белоруссии сообщил, что станция готова к завозу ядерного топлива для первого энергоблока. То есть степень готовности — предпусковая. До настоящего времени 95% электроэнергии Белоруссия вырабатывала из российского газа. Запуск первого, а потом и второго энергоблоков АЭС позволит Минску значительную часть своих потребностей закрывать недорогой электроэнергией, серьезно сократить закупку газа, а также уменьшить парниковые выбросы в атмосферу.

За ходом белорусской стройки уже много лет с нескрываемой завистью следит Литва. В 90-е годы прошлого века в наследство от Советского Союза республике досталась Игналинская АЭС, которая вырабатывала электроэнергию не только для Прибалтики, но и для Белоруссии и других стран. Однако Евросоюз поставил Вильнюсу условие: примем в свои ряды, если АЭС закроете. Не долго думая, литовские власти курицу, несущую золотые яйца, прирезали.

В Евросоюз Литву в 2004-м приняли, но с остановкой Игналинской АЭС страна в одночасье превратилась из крупнейшего экспортера электроэнергии в импортера. Упущенная выгода — несколько миллиардов евро в год. Обидно, но такова оказалась цена билета в Евросоюз. В бессильной злобе власти Литвы теперь уговаривают Латвию и Эстонию не переправлять через свою территорию белорусскую электроэнергию, мол, грязная она. Соседи пока думают. Евросолидарность – это, конечно, хорошо, на плата в евро за транзит тоже соблазнительна. Посмотрим, что перевесит.

Автор: Анастасия Саховская

Это сейчас единственная возможность увидеть первый энергоблок изнутри: машинный зал — одна из важнейших частей гигантского организма АЭС, куда еще разрешен доступ. Сплетение труб — как кровеносная система станции, титановая турбина только готовится к трем тысячам оборотов в минуту.

Здесь жарко в буквальном смысле: температура — градусов 40. За стеной, в реакторном отделении, — еще выше, в трубопроводах вода нагревается до 230 градусов. Несмотря на видимое спокойствие, в машинном зале проверка идет интенсивно: тестируют все основные системы, датчики безопасности, парогенераторы, перед тем как запустить турбину первого энергоблока и она начнет вырабатывать электричество.

Работа не только кипит- бьет ключом. Вода — залог жизни энергоблока, защищает оборудование от перегрева, чем активнее работа, тем выше эти фонтаны. И радуга на струях для специалистов — хороший знак.

Реакторный зал — уже зона вне доступа. Сюда загружены имитаторы тепловыделяющих сборок, идет горячая обкатка. Абсолютно реальная нагрузка на оборудование, и со дня на день — самые серьезные испытания. Сымитируют полное обесточивание станции и даже аварию.

"Мы выходим на еще одно серьезное испытание и подтверждаем готовность всех систем безопасности при максимальной проектной аварии, которая может произойти. Это разрыв трубопроводов первого контура. В течение 12 часов система обязана выполнить все свои функции", — пояснил Олег Высоцкий, главный инженер проекта по сооружению Белорусской АЭС инжинирингового дивизиона Росатома.

Как госэкзамены для всех систем и для сотрудников. Персонал первого энергоблока уже получил все лицензии и работает на обкатке, смену для второго готовят в учебно-тренировочном центре — точной копии главного пульта управления, вплоть до цвета кнопок, чтобы довести все действия до автоматизма, — от проверки сигнализации до любых нештатных ситуаций. Вот начали "плясать" цифры- имитация резкого скачка давления. Отрабатывают взаимодействие, чтобы смена работала как часы.

У начальника смены энергоблока за плечами априори стаж 10-15 лет, но за тренажер садятся и люди с солидным опытом работы — изучать особенности конкретного реактора. Плюс стажировка на аналогах в России: Нововоронежская и Ленинградская АЭС. Подготовка — около года и экзамены в несколько этапов.

Анатолия Бондаря, главного инженера Дирекции строительства Белорусской АЭС, здесь называют человеком, влюбленным в реактор, не для красного словца. 30 лет работы на российских реакторах. Этот ВВЭР-1200 поколения 3+ — воплощение одного из принципов ядерной энергетики: где просто, там и надежно.

Безопасность БелАЭС и готовность республики к запуску новой ядерной отрасли подтвердила трехнедельная проверка миссии МАГАТЭ. Но даже это не помешало Литве оголтело критиковать станцию, считать ее угрозой нацбезопасности и требовать введения санкций и остановки строительства.

"Здесь больше политики, чем техники. Они закрыли Игналинскую атомную станцию, которая могла бы еще много лет работать. Такие проекты в других странах работают. У них резко подскочили цены на электроэнергию", — сказал Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Белоруссии.

Речь — об АЭС, которую Литва принесла в жертву ради вступления в Евросоюз. А теперь призывает балтийских соседей блокировать поставки электроэнергии из Островца.

После включения БелАЭС в государственную энергосистему станция покроет половину потребностей страны. Республика не только подпитает собственную энергобезопасность — сейчас 95% энергии — это природный газ — но и сможет нарастить экспорт. Этого момента, конечно, ждут.

Сейчас на площадке — 3,5 тысячи человек, примерно 2/3 рабочих- это высококвалифицированные кадры из России. И российские генподрядчики отмечают строгость белорусских заказчиков, но именно она и слаженное взаимодействие на всех уровнях позволяют достигать компромиссов в кратчайшие сроки.

"Мы планируем подать напряжение по штатной схеме на второй блок в конце марта, начать активные пусконаладочные работы, чтобы через год выйти на горячую обкатку с последующей сдачей блока в первом квартале 2022 года", — отметил Виталий Полянин, вице-президент, директор проекта по сооружению Белорусской АЭС.

На первый блок завезти ядерное топливо планируют уже в конце апреля, а физический пуск предварительно возможен в середине июня. Крупнейший российско-белорусский энергетический проект — на финишной прямой.

Текст: "Вести недели"

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